Доказан вред обезболивающих

Американские ученые доказали вред обезболивающих препаратов для человеческого организма, пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на издание Daily Mail.

По мнению ученых, частое употребление ибупрофена и аспирина может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Предупреждение специалистов прежде всего касается женщин, использующих содержащие аспирин и ибупрофен препараты во время периодических болей.

«У обезболивающих препаратов, особенно на основе ибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотный рефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чем они вызваны», — говорит гастроэнтеролог Сахила Ханна из американской клиники Мэйо.

Медики напоминают, что регулярные боли можно снять, повысив физическую активность или наложив горячий компресс. В целях профилактики медики советуют пить витамин B. К помощи таблеток они советуют обращаться только когда все другие методы бессильны.