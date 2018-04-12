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Доказан вред обезболивающих
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Доказан вред обезболивающих 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Американские ученые доказали вред обезболивающих препаратов для человеческого организма, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на издание Daily Mail.
По мнению ученых, частое употребление ибупрофена и аспирина может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Предупреждение специалистов прежде всего касается женщин, использующих содержащие аспирин и ибупрофен препараты во время периодических болей.
«У обезболивающих препаратов, особенно на основе ибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотный рефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чем они вызваны», — говорит гастроэнтеролог Сахила Ханна из американской клиники Мэйо.
Медики напоминают, что регулярные боли можно снять, повысив физическую активность или наложив горячий компресс. В целях профилактики медики советуют пить витамин B. К помощи таблеток они советуют обращаться только когда все другие методы бессильны.
Женский форум  Ещё 3 источника 
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