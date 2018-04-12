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Хорошего понемногу: врачи рассказали об опасности обезболивающих препаратов
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Хорошего понемногу: врачи рассказали об опасности обезболивающих препаратов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Достаточно одной таблетки
Мало кто задумывается, как часто снимает боль таблетками, настолько это привычное дело. Врач-гастроэнтеролог Сахил Ханна из клиники Мэйо в США утверждает, что в среднем каждый из нас прибегает к обезболивающим несколько раз в месяц. Причём, женщины пьют таблетки от боли чаще: как правило, в период менструальных болей. То есть, как минимум раз в месяц и иногда по 5-7 дней подряд.
«И я их понимаю, ведь более традиционные способы снять боль, например, китайский массаж живота или горячие компрессы, во-первых, не так эффективны, а во-вторых, не подходят, если боль застала вас на бегу или в офисе, — сказал Сахил Ханна».
Чем опасны обезболивающие?
Обезболивающие не так уж безобидны. Если принимать их слишком часто, они могут вызвать проблемы с пищеварением вплоть до язвы желудка.
«У обезболивающих препаратов, особенно на основе ибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотный рефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чем они вызваны, — рассказал Сахил Ханна. — Поэтому не рекомендуется принимать больше одного грамма препарата за раз и чаще, чем раз в месяц».
Существуют ли альтернативы?
Врач-гинеколог Апарна Шридха из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе посоветовала бороться с болью альтернативными способами:
Если боль вызвана спазмами, делайте горячие компрессы.
Увеличьте количество источников витамина B в своем ежедневном рационе.
Некоторые виды боли снимает физическая активность.
«Есть много способов бороться с болью, которые не доказаны наукой, но, похоже, работают, — объяснила врач в интервью англоязычному онлайн-изданию Daily Mail. — Только убедившись, что они не помогают, прибегайте к помощи болеутоляющих».
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