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Женщин предупредили об опасности обезболивающих
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Женщин предупредили об опасности обезболивающих 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Частое употребление обезболивающих препаратов грозит серьезными проблемами. Предупреждение врачей особенно касается женщин, которые привыкли использовать такие препараты для облегчения периодических болей.
Большинство людей прибегают к помощи болеутоляющих препаратов несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятными ощущениями давно стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, который медикаменты наносят организму.
Особенно злоупотребляют анальгетиками женщины. В большинстве своем современные дамы глотают таблетку, чтобы облегчить менструальные боли. В результате получается, что они привычно «подсаживаются» на болеутоляющее как минимум раз в месяц, при этом пьют таблетки 5-7 дней подряд.
Врачи предупреждают: относительно безопасно принимать обезболивающее в дозе не более одного грамма и не чаще раза в месяц. В противном случае лекарства вызывают множество побочных эффектов. В основном неумеренный прием приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
"У обезболивающих препаратов, особенно на основе ибупрофена и аспирина, есть типичные побочные эффекты: диарея, кислотный рефлюкс, запор. Иногда пациенты с такими симптомами даже не подозревают, чем они вызваны", — цитирует британская Daily Mail гастроэнтеролога Сахила Ханна из клиники Мэйо в США.
Гинекологи рекомендуют альтернативные методы борьбы с периодическими болями. К примеру, спазм снимается горячим компрессом. Врачи советуют также увеличить количество источников витамина B в ежедневном рационе. Кроме того, бороться с болью помогает, как ни покажется это странным, физическая активность. А прибегать к помощи лекарств следует лишь в том случае, если все перечисленные методы не помогают.
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