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«Слишком толстый для операции»
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«Слишком толстый для операции» 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
61-летний житель Англии, Барри Стоукс, долгое время весил 127 килограммов. Когда его сын был подростком, у него диагностировали редкую форму онкологии. Врачи прогнозировали, что ребенок не проживет и нескольких месяцев, однако химиотерапия помогла — Алану стало лучше. Но из-за лечения у ребенка начались проблемы с почками.
Сейчас Алан уже получает докторскую степень в университете и продолжает бороться с раком. Специалисты говорят, что в ближайшем будущем ему может понадобиться донор почки и хорошо, если это будет родственник. Барри сразу сказал, что готов отдать свою почку сыну, но врачи не согласились с этим решением.
По словам специалистов, мужчина не мог быть донором из-за избыточного веса. Тогда Барри и решил, что просто обязан похудеть, чтобы спасти своему сыну жизнь. Мужчина нанял персонального тренера и активно занялся тренировками.
По словам самого британца, если бы что-то случилось и он не помог сыну, он не смог бы с этим жить. Все время Барри поддерживала супруга и дочь, которые всячески мотивировали мужчину, благодаря чему он добрался до цели. В итоге он скинул 51 килограмм, и теперь его вес составляет 76 килограммов. Это значит, что он при необходимости может стать донором для одного из самых близких ему людей. ​
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