Как ускорить метаболизм?

Как ускорить обмен веществ и похудеть?

Многие желающие похудеть искренне полагают, что для избавления от лишнего веса они могут ускорить метаболизм с помощью волшебной таблетки или «трех продуктов, разгоняющих обмен веществ». Очень часто такие люди считают, что обладают плохой генетикой и «медленным метаболизмом» — и именно это, прежде всего, мешает им в создании подтянутой спортивной фигуры.

Однако обмен веществ — это совокупность множества сложных процессов в организме, зависящих не только от калорийности питания и выполняемых физических упражнений, но и от температуры окружающей среды или даже эмоционального состояния человека. Например, стресс ведет к повышению уровня гормона кортизола, ухудшающего метаболизм и ведущего к набору жира.

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Что такое метаболизм?

С биологической точки зрения, метаболизм (или обмен веществ) — это комплексный процесс превращения калорий пищи в энергию для жизнедеятельности организма. Метаболизм начинается с пищеварения и физической активности, а заканчивается дыханием во время сна, когда тело без участия мозга и полностью в автономном режиме снабжает различные органы кислородом.

При этом важно понимать, что с научной точки зрения вовсе не существует такого понятия, как «скорость метаболизма». Причина этому банальна — непонятно, что именно нужно измерять и в каких единицах это делать. Соответственно, обмен веществ невозможно «разогнать», ровно как невозможно определить, какой именно у вас метаболизм — медленный, нормальный или быстрый.

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Допустим, человек с лишним весом решил похудеть, занялся выполнением физических упражнений и начал диету с сокращением калорий. Также он прочитал, что для ускорения метаболизма нужно пить больше воды и питаться ананасами, богатыми «разрушающими жир» ферментами. Однако итогом станет вовсе не ускорение обмена веществ, а его резкое замедление.

Причина проста — тело начнет посылать в мозг сигналы о том, что уровень физических нагрузок резко возрос, а поступление энергии с пищей сократилось. И чем активнее такой человек будет заниматься упражнениями для похудения и чем более строгую диету он будет соблюдать, тем сильнее организм будет думать, что пришли «плохие времена» и нужно оберегать запасы жира.

Как действительно ускорить метаболизм?

Единственно правильным способом ускорения метаболизма является совмещение регулярных (но умеренных) занятий спортом с повышением калорийности питания на 15-20% и нормализацией рациона. По сути, организм привыкнет тратить энергию на подготовку тела к предстоящим физическим нагрузкам и научится запасать калории в мышцах, а не в жировой ткани.

Именно в этом и заключается главный парадокс метаболизма — быстрый обмен веществ связан прежде всего с ростом аппетита и увеличением массы тела, а вовсе не с похудением. Невозможно ускорить метаболизм какими-то волшебными таблетками-жиросжигателями или особыми продуктами питания, а затем сжигать жир, лежа на диване, поедая пиццу и запивая ее кока-колой.

Как правильно худеть?

Если вы хотите похудеть и избавиться от лишнего веса, однако не готовы к выполнению регулярных физических упражнений, лучше сконцентрируйтесь на разумной диете — в долгосрочной перспективе это будет более эффективно для нормализации обмена веществ. В первую очередь, вам придется отказаться от сахара и углеводов с высоким гликемическим индексом.

Если же вы не готовы навсегда отказаться от хлеба, выпечки и шоколада, и хотите похудеть за счет ускорения обмена веществ тренировками, вы можете даже набрать вес за счет увеличения аппетита. В реальной жизни быстрый обмен веществ всегда связан с повышенным аппетита — и если вы ускорите метаболизм, однако не будете следить за тем, что вы едите, вы будете толстеть.

Правила питания для ускорения метаболизма:

Максимально ограничьте быстрые углеводы. Проблема сахара и сладкой выпечки заключается не только в их высокой калорийности, но и в том, что быстрые углеводы «ломают» естественные механизмы обмена веществ, вызывая схожее с чувством голода ощущение — что, в свою очередь, заставляет человека переедать.

Включите в рацион больше источников клетчатки. Исследования доказывают, что употребление богатых клетчаткой продуктов (прежде всего, различных овощей) нормализует уровень сахара в крови, что сказывается как на снижении аппетита, так и улучшает работу кишечника и обмен веществ.

Следите за наличием Омега-3 в питании. Хронический недостаток жиров Омега-3 нарушает метаболизм, снижает иммунитет и провоцирует развитие воспалений. Богатыми Омега-3 продуктами является жирная рыба и некоторые орехи. При этом подсолнечное масло нарушает обмен веществ, повышая потребности организма в Омега-3.

Не переедайте на ночь. Привычка делать ужин главным приемом пищи за день отрицательно сказывается как на самом метаболизме, так и на качестве сна, еще сильнее нарушая обмен веществ. Важно и то, что ночью телу практически не нужны калории — поэтому их избыток имеет серьезный шанс уйти прямиком в жировые отложения.

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Продукты, улучшающие метаболизм

Несмотря на то, что существует множество продуктов питания, ухудшающих метаболизм — начиная от приводящих к набору лишнего веса быстрых углеводов, заканчивая маргарином с входящими в его состав трансжирами — лишь очень немногие продукты действительно могут улучшить обмен веществ. При этом степень данного «улучшения» зачастую сильно преувеличена.

Главным продуктом для улучшения метаболизма можно назвать воду. Она необходима не только для пищеварения, но и для потоотделения, что также является важной частью процессов обмена веществ и вывода токсинов из тела. Однако правильнее говорить о замедлении метаболизма при нехватке воды, чем об ускорении обмена веществ при выпивании 3-4 литров в день.

Добавки для ускорения метаболизма

Как мы уже упоминали выше, строго говоря, сам по себе метаболизм невозможно ускорить. Особенно с помощью приема добавок. Однако можно повысить общий уровень активности центральной нервной системы, косвенно ускоряя и обмен веществ — именно таким образом работает как как широко известный кофеин, так и различные жиросжигатели для похудения.

При этом отдельно отметим, что прием подобных добавок вносит серьезный разлад в нормальную работу организма. Типичными побочными эффектами жиросжигателей является повышение давления, чрезмерная потливость, дрожь в руках, различные нарушения сна и даже обострения психических фобий — однако на упаковке спортпита вы никогда не найдете подобных предупреждений.

Метаболизм — это многоступенчатый процесс превращения энергии пищи в энергию не только для физической активности, но и для ежедневной работы организма. Для ускорения метаболизма нужно усиленно питаться и активно заниматься спортом, тогда как диеты с резким сокращением калорий замедляют и нарушают обмен веществ, лишь заставляя тело запасать больше жира.

Source: FitSeven