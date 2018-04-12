Диеты и мифы, связанные с ними

Практически каждая женщина с переменным успехом применяет на себя ту или иную диету. В основном, о диетах вспоминают в преддверии праздников, когда нужно в сжатые сроки привести себя в надлежащую формую. Но, увы, очень сложно продолжительное время хранить верность выбранной системе питания. Ведь вокруг столько аппетитных соблазнов! Сайт МедикФорум собрал советы для худеющих и мифы, связанные с похудением. Часто ли мы всерьёз задумываемся о том, какая еда попадает на нашу тарелку? А ведь, действительно: мы этото, что мы едим. От диеты, которой мы придерживаемся, зависит не только наш вес, но и то насколько свежей и упругой будет наша кожа, какими густыми и блестящими будут наши волосы (не говоря уже работоспособности и эмоциональном фоне). Диета способна повлиять даже на уровень сексуального влечения. Каждый Новый год мы в полночь загадываем желания, а утром 1 января начинаем жизнь «с чистого листа». Так почему бы не начать Новый год с правильно подобранной, осознанной диеты — как нового способа жизни, дающего силы и вдохновляющего на новые жизненные свершения. Если вы хотите сбросить лишний вес, подумай, а надо ли тебе столько ограничений? Миф№1 — Запомни строгая эта диета или нет, она не поможет избавиться от излишков жира, если ты не будишь двигаться и заниматься спортом. Любые ограничения в еде приводят к уменьшению мышечной массы, а жир не очень спешит уйти со своего места! Поэтому о быстрых и голодных диетах лучшезабыть. Больше двигайся и не сиди на месте! Миф№2 — Вес и здоровье вещи взаимосвязанные! Избыточный вес и правда провоцирует некоторые болезни, но не стоит садиться на жёсткие диеты! Понижение веса улучшает самочувствие лишь на 10%! Миф№3— Когда смотришь на себя в зеркало, то думаешь, как бы уменьшить себе талию или бёдра? И сразу хочется сесть на какую либо диету, лишь бы удалить эти недостатки? Не верь диетам, нацеленным на определённую часть тела. Ранее были названы мифы по уходу по волосами.