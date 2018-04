Как я ухаживаю за кожей: секреты Екатерины Доманьковой

Основательница сайта BeautyHack Екатерина Доманькова рассказала про утренний, вечерний и дневной ритуалы ухода за кожей и поделилась списком проверенных средств.

Вы любите ухаживать за своей кожей? Я обожаю! Для меня это не просто эстетический ритуал. Это возможность побыть наедине с собой, насладится уединением, просто отдохнуть. Так было всегда, но в последние годы желание подобрать эффективное средство обусловлено не только «хочется», но «надо». Конечно, кожа начинает меняться (осенью мне исполнится тридцать), она становится более капризной и привередливой. Во время третьей беременности она не переставала меня удивлять. Но здесь больше гормонального фактора, нежели возрастного. Ближе к концу беременности мне пришлось поменять косметику Biologique Recherche, которую я системно использовала на протяжении более двух лет по причине того, что она стала для меня слишком агрессивной. Сейчас на моей полке наибольшую площадь занимают средства SkinCeuticals.

Расскажу вам о своей ежедневной бьюти-рутине, а также обо всех ходовых любимчиках.

Для начала вам нужно знать о моем отношении к уходовой косметике следующее:

Я не являюсь приверженицей органической косметики

Детально не изучаю составы средств. Исключение — только на предмет наличия в средствах отдушки. Периодически на нее возникает аллергия. Тем не менее, некоторые из средств, в состав которых входит отдушка, я использую, но редко.

Средства я подбираю сама без активного участия косметолога, хотя относительно необходимости приобретения некоторых советуюсь.

Итак, мой утренний ритуал сейчас состоит из следующих этапов:

1) Умываюсь водой Evian. Начала это практиковать совсем недавно по причине того, что кожа неожиданно начала шелушиться.

2) Протираю лосьоном Clinique Clarifying Lotion для сухой или очень сухой кожи. Помимо увлажнения обещает улучшить цвет лица, но этот эффект, на мой взгляд, не очень очевиден.

3) Крем для глаз A. G. E. Eye Complex SkinCeuticals. По ощущениям морщины и круги под глазами стали менее заметными. Крем также призван бороться с отеками. Или Biologique Recherche Biosensible. Крем для чувствительной кожи вокруг глаз — борется с отечностью и темными кругами.

4) Для того, чтобы кожа засияла, я использую сыворотку SkinCeuticals C и E Ferulic. Как вы поняли, это витамины C и E. Витамин C немного осветляет кожу, делает цвет более ровным, веснушки и пигментные пятна менее заметными. Витамин C активирует выработку коллагена не только в коже, но и сосудах. Для меня это актуально, поскольку есть склонность к куперозу. Витамин Е в сыворотке выступает как стабилизирующий компонент, т.е. он замедляет окисление L-аскорбиновой кислоты, представляющей витамин С, поэтому сыворотку можно наносить утром. Но не всем — у некоторых могут быть покраснения.

5) Предыдущую сыворотку я чередую с Capture Youth Glow Booster от Dior. В составе гликолевая кислота и витамин С, которые дарят коже сияние. Здесь есть и отдушка, поэтому использую средство не чаще двух раз в неделю. Мгновенный эффект мне очень нравится.

Две предыдущие сыворотки я использую несколько раз в неделю. В остальное время это:

Сыворотка Retexturing Activator SkinCeuticals. В составе этого замечательного увлажняющего средства — любимая всеми гиалуроновая кислота. Сыворотка на «отлично» справляется с поставленной задачей увлажнения. Компонент черного чая улучшает цвет лица. Идеально подходит для чувствительно кожи — в составе нет никаких агрессивных составляющих.

У меня крайне чувствительная кожа на щеках возле носа, есть купероз, часто появляются покраснения. Для борьбы с этой проблемой использую крем Avene Antirougeurs Fort. Эффект мне нравится –покраснения исчезают, поры сокращаются. Также пробовала крем Intral Darphin — с задачей справляется. К сожалению, для моей кожи необходимо постоянное использование таких кремов. Если прерываю –раздражение и краснота возвращаются. Для решения проблемы купероза планирую в будущем сделать фото омоложение.

Крем Emollience SkinCeuticals. Отлично работает в паре с последней сывороткой. Подходит для чувствительной и сухой кожи. Легкий, не липкий, при этом в достаточной мере увлажняющий. В составе мои любимые водоросли, масла макадамии, виноградной косточки и шиповника.

Или крем VipO2 Biologique Recherche. Он предназначен для защиты от негативных факторов окружающей среды, борется с признаками «уставшей» кожи. Но для хорошего увлажнения на данный момент мне его не хватает.

Праймер UV Master SPF 40 Giorgio Armani. Люблю это средство за легкость. Ложится тонким слоем. Имеет легкий бежевый оттенок, слегка выравнивает цвет лица.

Ночной уход:

Никогда не ложусь спать, не очистив кожу! Это мое золотое правило с тех пор, как начала пользоваться косметикой. Ни разу в жизни ему не изменила.

1) Eye Make Up Remover Chanel — одно из немногих средств, которому я никогда не изменяю. Ни за что не променяю его ни на какое другое. Использую и для снятия стойких помад.

2) Мицеллярная вода Bioderma Sensibio H2O. Отлично снимает макияж, но ее также необходимо смывать. Если остается на лице, делает кожу более уязвимой.

3) Пенка для умывания Creamy Mousse Cleanser, Sisley или лосьон Clinique из дневного ухода.

4) Сыворотка Retexturing activator SkinCeuticals из дневного ухода.

5) Крем Emollience, SkinCeuticals из дневного ухода.

6) Если кожа шелушится, добавляю пару капель масла Chamomile Aromatic Care Darphin.

7) Люблю крем-маску Vernix, Biologique Recherche. Средство повышает способность кожи к регенерации, восстанавливает и увлажняет. Подходит только для ночного ухода, оставляет на коже липкий слой, что приемлемо ночью. Применяю курсами. Одна банка — один курс.

8) Два раза в неделю использую крем Retinol 0.3, SkinCeuticals, наношу на очищенное лицо. Борется с мелкими морщинами и действительно повышает эластичность кожи. Пользоваться регулярно нельзя — только курсами.

Никогда не наношу сыворотки (кроме увлажняющих) и крем с ретинолом на зону щек возле носа из-за повышенной чувствительности этой области. Редко использую на ночь крем под глаза только в случае, если есть возможность сделать это за полтора-два часа до сна. Нанесение крема на эту область перед сном провоцирует отечность у тех, кто к ней склонен. А это как раз мой случай.

Помимо этого пару раз в неделю я использую

Скраб Sugar Face Polish, Fresh. Для страдающей от сухости кожи — то, что надо! После этого скраба ощущение, будто кожа уже достаточно увлажнена. И, конечно, она сияет!

Маска Black Rose Clay Mask, Sisley. О ней я узнала от Марины Линчук , и теперь нередко вижу ее в списках любых средств моделей. Просто попробуйте! Я наношу ее после полета или перед вечерним макияжем.

Маска Phyto Corrective Masque, SkinCeuticals — если нужно успокоить кожу. Не убирает покраснения моментально, но, в целом, кожа становится менее раздраженной.

Люблю тканевые маски Dr.Jart + и Sephora.

Ухаживаю за своей кожей в том числе и у косметолога. О моих любимых косметических процедурах можно прочитать тут.