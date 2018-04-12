Инструкция для начинающих: простые правила ухода за молодой кожей

ДОМАШНИЙ УХОД Если вы молоды и прекрасны и ваша бьюти-рутина ограничивается умываниями 2 раза в день (ну и по мере необходимости), не забывайте о кислотно-щелочном балансе кожи (или другими словами ph), который защищает нашу кожу от вредных факторов и контролирует работу клеток. С нормальным ph вы забудете про сухость, шелушения, жирный блеск и прочие неприятности, с которыми часто сталкивается молодая кожа. Для того, чтобы его выровнять, после очищения пользуйтесь тоником для умывания (смывать его не нужно). А теперь вместе с Кристиной Комиссаровой, косметологом салона Domenico Castello, рразберемся по порядку, что это за баланс такой и зачем нам надо о нем беспокоиться.

Что такое ph кожи? Это водородный показатель, позволяющий определить уровень кислотности кожи. Так как у разной кожи разная кислотность, то и водородный показатель тоже будет отличаться. Если по каким-то причинам этот показатель меняется, то организм направляет все силы на восстановление его первоначальной величины, а вы, тем временем, видите в зеркале неприятные последствия — раздражения, сухость, покраснения и не только. В перспективе этот дисбаланс может привести к акне, дерматиту, и другим кожным заболеваниям.

При определении ph кожи речь идет о роговом слое эпидермиса, на котором находятся продукты выделения желез. Параметры ph поверхности эпидермиса варьируются от 3 до 7, причем, на различных участках кожи эти показатели будут отличаться.

Как определить ph? Существуют различные тесты с вопросами и предполагаемыми вариантами ответа. Например: как меняется кожа после очищения, как часто вы увлажняете лицо на протяжении дня, какая у вас реакция на декоративную косметику, как часто кожа краснеет и шелушится, как дела с воспалениями, отечностью и жирным блеском. А после этого происходит подсчет баллов и определяется один из вариантов кислотно-щелочного состояния: оптимальная, повышенная или пониженная кислотность.

Есть и сценарии попроще: в кабинетах у косметологов и у дерматологов (но не у всех и не везде) есть портативные электронные приборы-тестеры для легкого и быстрого определения уровня кислотности.

Какой уровень ph считается нормальным для кожи лица? Нормальный для кожи лица уровень Ph находится в диапозоне от 4 до 7 единиц. В противном случае готовьтесь к проблемам с кожей. По Ph балансу кожи определяется и ее тип. Низкий Ph (от 4 до 5,2) — жирный тип, средний ph (от 5,3 до 5,7) — нормальный тип, высокий ph (от 5,8 до 7) — сухой тип.

Косметика С Ph разобрались, а теперь обсудим еще пару пунктов, которые надо знать всем молодым и начинающим. Ухаживать за кожей лица никогда не рано — это надо делать с самого юного возраста, чтобы потом с гордостью смотреть в зеркало в 40. Молодую кожу достаточно своевременно очищать и увлажнять (конечно, если с ней нет особых проблем).

Но есть и еще пара рекомендаций. Так, крайне нежелательно длительное пребывание на солнце без специальной защитной косметики. Зато более чем желательно поддерживать нормальный водный баланс с помощью увлажняющих средств, а и соблюдать питьевой баланс (это мы о воде, а не о том, что любят все молодые и безбашенные) в течении всего дня.

Если вы почти ничего не знаете о процедурах и не понимаете с чего начать, вот краткая шпаргалка: абсолютно всем подойдут процедуры массажа, кислотные пилинги и чистки с увлажняющими масками.

Ну и совет для бунтующей молодости из рубрики «миссия невыполнима»: очень важно высыпаться, пить поменьше алкоголя (хотя бы между студенческими вечеринками) и отказаться от курения, вершина успеха — наладить правильное питание. Вот будет вам 25, вспомните наши слова!