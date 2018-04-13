Есть бургеры и не толстеть: блогер неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел

Британский видеоблогер решил провести собственный эксперимент в стиле документального фильма «Двойная порция» (Super Size Me). Герой фильма в течение месяца питался в «Макдоналдсе» по три раза в день и набрал 11 килограммов лишнего веса. Но видеоблогер решил показать, что можно есть фастфуд и не толстеть. Эксперимент удался, парень даже похудел.

33-летний Майк Дживонс (Mike Jeavons) постоянно ставит над собой эксперименты: то он неделю на детском питании сидит, то одни консервы ест, то целую неделю питается только замороженной едой. После просмотра фильма «Двойная порция» Дживонс решил неделю есть только в «Макдоналдсе».

«Я думаю, что фильм слишком раздутый. Если употреблять по пять тысяч калорий в день, конечно, потолстеешь. Но я хотел придерживаться рекомендуемого количества калорий, жиров и соли, чтобы диета была сбалансированной».

Таким образом, с 21 по 28 марта Дживонс 28 раз поел в ресторане быстрого питания. Он вел пищевой дневник, где записывал количество калорий. С завтраками все было легко: он чередовал маффины, бейглы и кашу. А вот с обедом и ужином — труднее: сложно каждый день есть одно и то же. На обед Майк ел салат и ролл, чтобы поужинать бургером с картошкой.

«У меня были странные отношения с едой всю неделю. Я одновременно не хотел есть одно и то же, но с нетерпением ждал следующего бургера».

На третий день у Майка начались проблемы с желудком. Он решил, что это из-за жирной пищи и низкокалорийной газировки.

«Чтобы придерживаться суточной нормы, я экономил калории. Везде, где мог. Я ел жирную пищу и компенсировал это низкокалорийной газировкой. Поэтому и начал чувствовать себя плохо, ощущал слабость».

Когда неделя подходила к концу, парень уже просто мечтал о здоровой пище и с завистью смотрел на жену, готовившую себе обеды. В конце эксперимента Майк взвесился и с удивлением обнаружил, что не просто не потолстел, а даже похудел на два килограмма. Правда, подписчики предложили ему посидеть на такой диете месяц, как в фильме «Двойная порция», но блогер на это пока не готов.

«Не хочу приближаться к бургерам в обозримом будущем».