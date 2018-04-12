Влияние аминокислоты цистеина на организм

Цистеин — серосодержащая аминокислота, которая помогает формировать здоровую кожу, волосы, кости и соединительную ткань. Также необходимо сделать глутатион, один из естественных антиоксидантов, которые борются с радикальными повреждениями (глутатион детоксифицирует печень). Каждая молекула цистина состоит из двух молекул цистеина, другой серосодержащей аминокислоты, которая, как следует из названия, очень похожа на цистин; на самом деле, цистин обычно рассматривается как более стабильная форма цистеина, хотя обе аминокислоты могут быть преобразованы в другую по мере необходимости. Как удалось узнать сайту МедикФорум, цистеин работает в тесном контакте с глутатионом для удаления токсинов из печени. Фактически, цистеин часто используется в отделениях неотложной помощи для лечения передозировок ацетаминофена, которые, как известно, вызывают повреждение печени. Он также защищает печень и мозг от токсинов, абсорбированных от употребления алкоголя и сигарет, и может быть эффективным в предотвращении похмелья. В альфа-кератине много цистеина, белка, который составляет ногти, кожу и волосы. По этой причине добавки цистеина иногда продаются как антивозрастные продукты, которые утверждают, что стимулируют образование коллагена и улучшают эластичность кожи. Добавление цистеина также может помочь ускорить заживление ожогов и ран и улучшить гибкость суставов у пациентов с ревматоидным артритом. Поскольку он способствует продуцированию антиоксидантного глутатиона, добавка цистеина может быть полезна тем, кто страдает от состояний, связанных с радикально-радикальным окислительным повреждением, таких как застывание артерий и рака. Было показано, что это также помогает лечить эмфизему, туберкулез и бронхит-цистеин, чтобы помочь разрушить слизь в дыхательных путях. Цистеин — заменимая аминокислота, а это означает, что организм сам производит свое вещество. Однако продукты, такие как яйца, мясо, молочные продукты и цельные зерна, также являются хорошими источниками цистина. Цистеин легче поглощается телом, чем цистин, поэтому большинство добавок содержат цистеин, а не цистин. Кроме того, слишком много цистина в организме может вызвать цистиноз, редкое заболевание, которое может вызвать образование кристаллов цистина в организме и образование камней в мочевом пузыре или почках. Этот побочный эффект не связан с цистеином; однако, как упоминалось ранее, цистеин нестабилен и часто превращается в цистин в организме. Чтобы избежать превращения цистеина в потенциально опасные количества цистина, рекомендуется принимать добавки витамина С или потреблять цитрусовые вместе с добавками цистеина. Цистин не может использоваться организмом без достаточного количества витамина B6, витамина B12 и фолиевой кислоты, поэтому вы также захотите убедиться, что получаете правильное количество этих добавок. Витамины B также необходимы, чтобы помочь организму избавиться от гомоцистеина, отходов, которые образуются, когда организм использует цистеин. Гомоцистеин был связан с воспалением в артериях, что приводит к сердечным заболеваниям. Если вы хотите попробовать добавки цистеина, попробуйте N-ацетилцистеин (NAC), который сделан естественным путем из цистеина и лучше усваивается, чем другие добавки цистеина или цистина. Ранее эксперты доказалипользу спаржи.