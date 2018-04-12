Миостимуляция — что это такое?

Многие представительницы прекрасного пола, наверное, не раз слышали о такой процедуре как миостимуляция. Что собой представляет данная процедура? Если ли противопоказанию к ее проведению? Давайте об этом узнаем подробнее. МедикФорум подготовил справку об этой процедуре. О чем мечтает почти каждая из нас? Чтобы красиво выглядеть и иметь стройную фигуру. Но зачастую никакие диеты, ни таблетки для похудения и даже физические упражнения не дают желаемого эффекта. Миостимуляция представляет собой довольно эффективную процедуру, благодаря которой фигура женщины преображается. Красивую и стройную фигуру, благодаря данной процедуре, можно получить за короткий период. И причем, никакие физические упражнения, которые порой просто утомляют, при этом не нужны. Кроме того, миостимуляция отлично справляется с избыточным весом, помогает навсегда избавиться от целлюлита, неплохо укрепляет мускулатуру и, при необходимости, увеличивает объем мышечной массы. Некоторые мышцы тела просто нуждаются в стимулировании. Для проведения процедуры используется миостимулятор, с помощью которого к этим мышцам и направляются электроды. Под воздействием этих электродов происходит активное сокращение мышечных тканей, результате чего происходит их регенерация. Кроме того, мышечные волокна восстанавливаются, а циркуляция крови и лимфы улучшается. Если даже активно заниматься спортом, то все равно, до некоторых мышц добраться очень сложно. И вот на эти труднодоступные мышцы воздействуют эти электроды. Результат не заставляет себя долго ждать. И уже через несколько проведенных процедур, можно заменить их эффективность. Как известно, реклама нас подстерегает на каждом шагу. Это касается и миостимуляторов, которые предназначены для использования в домашних условиях. Но никто более точно не сможет сказать — можно ли применять данную процедуру или нет, как специалист. А ведь противопоказаний для проведения миостимуляции тоже немало. Воспользоваться данной методикой не смогут люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и беременные женщины. Такая процедура противопоказана, если обострились хронические заболевания. Нельзя ее проводить и при воспалительных процессах. Опухоли злокачественные и доброкачественные, вирусные заболевания, почечная недостаточность, некоторые болезни печени, туберкулез в период рецидива, психические расстройства, кожные болезни, болезни крови — все это является противопоказанием к проведению миостимуляции. Поэтому, прежде чем воспользоваться данной процедурой, обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Ранее эксперты рассказали, как избавиться от галифе.