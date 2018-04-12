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Чем опасен нерегулярный секс
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Чем опасен нерегулярный секс 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Британии заключили очень интересную вещь, хоть и не совсем удивительную: нерегулярные половые отношения увеличивают риски получить сердечные заболевания. А вот полноценная половая жизнь, напротив, очень полезна для здоровья: уменьшает вероятность развития атеросклероза и болезней сердца.
Доказано, что мужчины, ведущие в среднем до 50 лет половую жизнь, меньше подвержены угрозе заполучить сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Так же секс помогает циркулированию крови по сосудам, что спасает от образования тромбов.
Для женщин длительное воздержание чревато накоплением тестостерона, который ведет к чрезмерному скоплению белка, что способствует быстрому старению организма.
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