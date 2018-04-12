Чем опасен нерегулярный секс

Ученые из Британии заключили очень интересную вещь, хоть и не совсем удивительную: нерегулярные половые отношения увеличивают риски получить сердечные заболевания. А вот полноценная половая жизнь, напротив, очень полезна для здоровья: уменьшает вероятность развития атеросклероза и болезней сердца.

Доказано, что мужчины, ведущие в среднем до 50 лет половую жизнь, меньше подвержены угрозе заполучить сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Так же секс помогает циркулированию крови по сосудам, что спасает от образования тромбов.

Для женщин длительное воздержание чревато накоплением тестостерона, который ведет к чрезмерному скоплению белка, что способствует быстрому старению организма.