Похудеть к лету: план от звезд

Весной мы все отчаянно ищем способы избавиться от лишних килограммов. Правильный помощник — спорт. Вдохновляемся вариантами тренировок Синди Кроуфорд , Андрианы Лимы и других звезд, чьи фигуры в отличной форме.

Андриана Лима

Модель начинает свою тренировку с прыжков через скакалку — это не только хорошая разминка, но и работа почти всех групп мышц!

Модель выполняет упражнения на растяжку, работая с внутренними мышцами бедер и рук. Это помогает проблемным зонам оставаться в тонусе!

Синди Кроуфорд

Модель в своем возрасте выглядит прекрасно, и в этом ей помогает бокс! Такие тренировки держат мышцы в тонусе и поднимают бодрость духа.

Лена Перминова

Модель регулярно радует своих поклонников полезными упражнениями и советами по правильному питанию. В этот раз Лена показала отличные упражнения на пресс, признавшись, что их она любит больше всего.