Похудеть к лету: план от звезд 

Весной мы все отчаянно ищем способы избавиться от лишних килограммов. Правильный помощник — спорт. Вдохновляемся вариантами тренировок Синди Кроуфорд, Андрианы Лимы и других звезд, чьи фигуры в отличной форме.
Андриана Лима
Модель начинает свою тренировку с прыжков через скакалку — это не только хорошая разминка, но и работа почти всех групп мышц!
Модель выполняет упражнения на растяжку, работая с внутренними мышцами бедер и рук. Это помогает проблемным зонам оставаться в тонусе!
Синди Кроуфорд
Модель в своем возрасте выглядит прекрасно, и в этом ей помогает бокс! Такие тренировки держат мышцы в тонусе и поднимают бодрость духа.
Лена Перминова
Модель регулярно радует своих поклонников полезными упражнениями и советами по правильному питанию. В этот раз Лена показала отличные упражнения на пресс, признавшись, что их она любит больше всего.