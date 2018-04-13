Описан случай аллергии на танцы и еду

Врачи из Walter Reed National Military Medical Center описали необычный и довольно редкий случай анафилактического шока, вызванного физической нагрузкой (FDEIAn).

Пострадавшей оказалась 32-летняя женщина, у которой развился приступ аллергии, переросший в анафилактический шок. Дело было на свадьбе. Дама съела стейк, овощной гарнир и крабовые пирожные, запив все это одним коктейлем и бокалом красного вина. После перекуса женщина пошла танцевать и делала это, по свидетельствам очевидцев, весьма энергично.

Уже во время танцев на ее теле появилась характерная аллергическая сыпь, которая с плеч быстро распространилась на грудь, шею, руки и лицо. К сыпи присоединился зуд в горле, а язык опух до такой степени, что ей стало сложно дышать. Приехавшие врачи констатировали анафилактический шок. После введения препаратов пострадавшая была доставлена в клинику, где в течение 4-х часов все симптомы исчезли.

Посещение аллерголога после выхода из больницы показало, что женщина страдает от редкого и потенциально опасного состояния — анафилаксии, вызванной физическими нагрузками в сочетании с поеданием крабового мяса. Таким образом, съеденный краб сам по себе не мог стать причиной приступа, чуть не убившего ее. Но физическая активность в течение нескольких часов после того, как она употребила крабовое мясо, привела к гиперреакции организма, угрожавшей ее жизни.

Ученые отмечают, что данное состояние встречается менее чем у четверти процента населения, то есть у одного из 400 человек.