Диета, приносящая счастье

Слово «диета» в большинстве случае ассоциируется с чем-то невкусным и сплошными ограничениями во всех вещах, которые приносят удовольствие. Ломаем стереотипы: в 21 веке можно не беспокоится о том, что во время диеты вы не сможете насладиться тортом или от души поесть, не подсчитывая эти ненавистные калории в своей тарелке.

Вместе с Анной Ивашкевич, нутрициологом и клиническим психологом-диетологом, расскажем о двух самых классных диетах, которые не только помогают избавиться от калорий, но и улучшат настроение.

Счастливая диета

Лосось

Черная и красная икра

Твердый сыр

Кальмары

Сельдь

Яйца

Орехи (арахис, миндаль, кешью)

Мясо индейки и кролика

Творог (5% жирности)

Телятина

Простокваша Название первой так и звучит — «Счастливая диета». А все потому, что она содержит продукты, употребление которых поднимает уровень триптофана в крови, а он, как предвестник серотонина, поднимает настроение. Триптофан — это ароматическая альфа-аминокислота, которая содержится во всех белковых продуктах в большей или меньшей степени. Ученые уже доказали, что употребление продуктов с большим количеством триптофана позволяет уменьшить ПМС, улучшить сон и настроение и даже повысить работоспособность. Хотите? Тогда запоминайте этот список продуктов и бегом в магазин:

Секрет этой диеты в том, что в каждый прием пищи ключевым продуктом надо делать тот, который богат триптофаном. Например, завтрак из 2 яиц и овощей, обед — 140 грамм кролика и печеные овощи, перекус — 1 фрукт и 20 грамм орешков, ужин — 150 грамм рыбы с овощным салатом или овощной салат с сыром и орешками.

Эндорфиновая диета

Вторая диета — Эндорфиновая. Она заключается в том, что помогает уменьшить чувство голода, при этом не ощущать упадка сил и находиться всегда в хорошем настроении. А чувствуете вы все это, потому что разрешенные для данной диеты продукты богаты эндорфинами (теми самыми, которые приносят счастье).

«Эндорфиновая диета» позволит радоваться каждому приему пищи, а не воспринимать ее как что-то невкусное. Она не даст организму голодать — он будет получать эндорфины из продуктов, и тем самым, вы не захотите есть что-то жирное или углеводное.

Рекордсмены по гормонам счастья: клубника, бананы, цитрусовые, авокадо, морская рыба — источник Омега-3, без которого ваш организм будет плохо вырабатывать серотонин, телятина и баранина — источники железа и витамины В6 и В12. Разнообразить меню можно бурым рисом, зеленой гречкой и овсяной крупой.

1 порцию рыбы и 1 порцию мяса весом 150 грамм

2 порции крупы по 60 грамм в сухом виде

2 порции фруктов и 3 порции овощей В день можно смело есть:

Еще можно в день порадовать себя половинкой авокадо — добавить в салат или есть как полноценное блюдо (тогда это будет считаться за отдельный прием пищи).