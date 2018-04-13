Как реагирует организм на сексуальное воздержание?

Недавнее исследование, результаты которого опубликовало британское издание Mirror, показало, что происходит с организмом на физиологическом уровне при сексуальном воздержании. Если у вас есть партнер, но секс происходит реже 1-2 раз в неделю, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин. Кроме того, при неактивной сексуальной жизни и отсутствии адекватных физических нагрузок в целом организму сложнее очищаться от накапливающихся токсинов.

Часто кажется, что лучше поспать или посмотреть кино вместо исполнения супружеского долга. Но специалисты собрали воедино «побочные эффекты» воздержания, чтобы сподвигнуть нас чаще отправляться с любимыми в постель.

Ухудшение кровообращения

Здоровая сексуальная жизнь помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы на должном уровне. Экспериментируя с позами, мы также можем может улучшать лимфообращение и поддерживать физическую форму.

Больше стресса

Без секса жизнь теряет краски, и этому есть научное объяснение. Секс, ласки, объятия, прикосновения способствуют выделению гормонов радости — эндорфинов, серотонина, а также гормона любви — окситоцина.

Отупение

Секс делает умнее, а его отсутствие негативно сказывается на работе мозга! Ну не напрямую, конечно. Но исследования показывают, что регулярный секс приводит к образованию новых нейронных связей, а длительные периоды воздержания приводят к тому, что новые связи образуются медленнее.

Частые простуды

Занятия любовью укрепляют иммунитет. Для этого необходимо «делать это» по крайней мере два раза в неделю. Если хотите провести зиму без простуды, готовьтесь к сезону эпидемий с начала осени. В постели.

Проблемы с эрекцией и риск рака простаты

Для мужчины важно регулярно заниматься сексом, чтобы поддерживать «инструмент» в рабочем состоянии, в противном случае после 40 лет могут начаться проблемы.