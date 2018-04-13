Лежим и худеем: что такое прессотерапия и кому она нужна 

Прессотерапия — это аппаратный массаж, который проводится сжатым воздухом. Его главная цель — разогнать кровообращение и лимфоток. После сеанса ускоряется обмен веществ в организме, из тканей выводится лишняя жидкость, а клетки начинают активно расщеплять жир. Одна процедура прессотерапии заменяет 15 сеансов ручного массажа.
Как проходит сеанс прессотерапии
Клиента укладывают на кушетку и надевают специальный костюм на проблемную зону: штаны для проработки бедер и ног или куртку для верхней части тела. С помощью аппарата каждая секция костюма заполняется воздухом, в них начинается ритмичное изменение давления. Клиент при этом чувствует сжатие и расслабление мышц — так происходит компрессионный массаж.
Процедура длится от 30 до 45 минут. Переносится комфортно, отлично расслабляет и вызывает тепло во всем теле.
Эффект от прессотерапии
Уже после первого сеанса можно похудеть на размер. Правда, это уходит вода, а не лишние килограммы: компрессионное давление заставляет лимфу двигаться вверх, что устраняет отеки. Для похудения эффективно сочетать прессотерапию с инфракрасным прогревом — тогда скопления жира в области талии, живота и бедер растают быстрее.
Еще одно важное качество прессотерапии — антицеллюлитный эффект. Давление разгоняет кровоток, расширяет сосуды и ускоряет обмен веществ — все это помогает бороться с «апельсиновой коркой». А если дополнить процедуру обертываниями, то бедра еще быстрее станут подтянутыми и упругими.
Прессотерпия также незаменима для профилактики варикозного расширения вен. Она тонизирует стенки сосудов, снимает боль и тяжесть в ногах.
Для стойкого результата прессотерапию нужно проводить курсом: не меньше десяти процедур с интервалом в два-три дня. Стоимость одного сеанса — от 700 рублей.
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
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