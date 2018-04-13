Как страдает кожа жительниц мегаполисов и что с этим делать

Кожа жителей мегаполисов склонна к раздражениям и аллергиям, пигментным пятнам и высыпаниям. Дело в том, что воздух в больших городах полон пыли, выхлопных газов, дыма и грязи. Эти вредные вещества оседают на лице, в результате кожа становится тусклой. Чтобы минимизировать вред, стоит для начала подобрать косметику с антиоксидантами и витаминами. Об остальных рекомендациях читайте в нашем материале.

Наша кожа реагирует на нездоровую экологию в первую очередь потерей влаги. Из-за этого нарушаются обменные процессы и регенеративная функция, кожа лица сохнет и шелушится. Решит проблему хороший увлажняющий крем.

И, конечно же, стоит больше времени проводить за городом на свежем воздухе: активное движение улучшает микроциркуляцию — и лицо само собой приобретает здоровое сияние.

Помимо этого в городском воздухе очень мало кислорода. Разумеется, нашей коже его не хватает. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на лица жителей мегаполисов — практически у всех довольно бледный вид. Мы сами обделяем себя кислородом, когда в выходной предпочитаем диван с телевизором прогулке в парке. Косметика, содержащая кислородонасыщающие ингредиенты, способна придать коже хороший цвет, но сделать щечки розовыми надолго не получится, если проводить время в четырех стенах.

Диоксид серы, оксид углерода, автомобильные выхлопы, сигаретный дым, свинец, ртуть — список загрязняющих веществ в городском воздухе можно продолжать бесконечно. Оседая на лице, они вступают в реакцию с липидной пленкой и проникают гораздо глубже, чем нам бы хотелось. Вредные вещества не только повреждают клетки, запуская активный процесс старения, а кроме этого делают кожу реактивной, склонной к покраснениям и оте-кам. Поэтому девушкам, склонным к аллергии, рекомендуют кремы со стресс-контролем. Обратите внимание на европейские марки класса «органик»: у них есть гипоаллергенные средства с экстрактами растений, выращенных в особо чистых условиях, на плантациях с жестким контролем применения пестицидов.

Витаминный заряд

Как и всему организму, лицу весной не хватает витаминов. Жаль, но налегать на фрукты и овощи недостаточно, поскольку в них после зимы мало что сохранилось. Просто пить поливитамины тоже не имеет смысла. Доставка полезных веществ осуществляется через кровь, и кожа получает их после всех остальных органов. Эксперты советуют включить в уход кремы и сыворотки с витаминами А, С и E. В такой косметике применяются специальные транспортные молекулы, которые «протаскивают» витамины сквозь слои эпидермиса. Использовать ее надо, как и пищевые добавки, регулярными курсами, поскольку витамины в коже практически не накапливаются. Давайте разберемся отдельно с каждым.

Витамин А (ретинол) запускает процесс обновления и ускоряет синтез коллагена и эластина, благодаря чему старые клетки быстрее заменяются новыми. В итоге морщинки разглаживаются, а цвет лица становится ровнее. Именно поэтому его часто добавляют в антивозрастную косметику и средства для лечения акне. Если подобных проблем у вас нет, без средств с ретинолом можно обойтись. Также имейте в виду, что естественный побочный эффект насыщенного обновления — шелушение лица. К счастью, процесс этот временный, потом кожа вновь станет гладкой и нежной.

Лучшее средство для лица с витамином А: Сыворотка или ночной крем. Продукты с ретинолом надо применять на ночь, поскольку он повышает чувствительность к солнцу. А перед их нанесением не стоит использовать увлажняющие лосьоны: они будут ослаблять действие витамина. Не забывайте и про защиту от солнца. Самая высокая активность солнца приходится отнюдь не на лето, а на весну, поэтому использовать солнцезащитный крем нужно с марта по сентябрь. Если же у вас есть склонность к образованию пигментных пятен, то и вовсе круглый год.

Витамин Е незаменим в борьбе с увяданием. Он поддерживает водно-липидный баланс, питает и за счет этого разглаживает морщины. Средства с ним быстро справятся с любыми повреждениями на коже, поскольку активируют процессы регенерации, так что они отлично снимут шелушение от косметики с ретинолом: к примеру, сначала можно использовать сыворотку с витамином А, а через час нанести крем с витамином Е. Витамин Е в естественном виде присутствует в коже, однако его запасы истощаются с возрастом, и их надо регулярно пополнять. Косметика с ним подойдет и обладательницам молодой кожи со склонностью к сухости и чувствительности: она быстро восстанавливает гидролипидную пленку.

Лучшее средство для лица с витамином Е: Как и витамин А, он является жирорастворимым, поэтому его часто добавляют в плотные кремы и маски, которые идеальны в качестве ночных средств. Днем такие продукты, конечно, будут перебором.

Витамин С оказывает антиоксидантную защи-ту и подавляет выработку меланина, тем самым осветляя пигментные пятна. Самостоятельно он не вырабатывается и должен постоянно поступать извне. При этом от его нехватки наша кожа страдает в первую очередь, поскольку для своей защиты организм заимствует его сначала из эпидермиса. Вот только аскорбиновая кислота очень капризна. Ученые уже не одно десятилетие ломают голову над тем, как ее стабилизировать, ведь при контакте со светом и теплом она крайне быстро разрушается.

Лучшее средство с витамином С: Это может быть и крем, и сыворотка, и маска. Главное, чтобы аскорбиновая кислота была стабилизирована.

Тревоги дня Стрессовые ситуации на работе, пробки, проблемы в отношениях — из-за всего этого в нас накапливается напряжение. Стресс вызывает повышенную выработку некоторых гормонов, в частности кортизола, адреналина и нор-адреналина. Они заставляют кору надпочечников производить больше мужских гормонов, а это, в свою очередь, приводит к повышенному выделению кожного сала. Поэтому, к сожалению, если у вас есть склонность к высыпаниям после стресса, все внешние меры окажутся бесполезными, пока вы не устраните основную причину — сам стресс. Рекомендации тут самые простые — занятия спортом, пешие прогулки на свежем воздухе, регулярная медитация, соблюдение режима дня. Следите, чтобы в вашем рационе присутствовало больше продуктов с витамином D, который улучшает состояние кожи, — это творог, сыр, морепродукты и печень трески.

Не стоит забывать и про важность сна. В течение дня кожа борется с негативными внешними факторами, ночью же клетки должны обновляться. Неудивительно, что лицо первым реагирует на недосып — кожа сразу становится сухой и атоничной, появляются морщинки. Ключ к ее восстановлению — интенсивное увлажнение (подойдут маски и кремы с гиалуроновой кислотой или полисахаридами водорослей). От недосыпа у вас появляются темные круги или отеки? Положите в косметичку дренажные и сосудовосстанавливающие средства с васильком, ромашкой и гинкго билоба. Есть и хорошие домашние рецепты. Если после бессонной ночи вас не радует отражение в зеркале, заварите крепкий зеленый чай, перелейте его в бутылочку с пульверизатором и поставьте в холодильник, а потом обильно распылите на лицо, шею и декольте. Пропитайте холодным чаем два ватных диска и положите на пять минут на глаза. От холода лимфатические сосуды сужаются и отек быстро проходит.

Мой до дыр Можно провести и специальную детокс-программу. Из-за быстрого ритма жизни и напряженного графика в организме накапливается много токсинов. Периодически эти вещества стоит «выгонять». Для этого хороши паровые процедуры и массаж. Детоксикация — это избавление не только от пыли и грязи, но и от компонентов межклеточной жидкости, которые препятствуют нормальному обмену веществ. Детокс можно провести в салоне: сначала на лицо наносится специальный ионизированный состав, затем с помощью микротоков весь «мусор» вытягивают из кожи, как магнитом. Три-четыре процедуры — и лицо сияет здоровьем. Но можно устроить детокс и дома. Для этого купите специальный крем с антиоксидантами в высокой концентрации или компонентами, стимулирующими выработку собственных антиоксидантов (так работают экстракты кресс-салата и красного винограда), а также успокаивающими ингредиентами. Используются подобные средства регулярными курсами, чаще всего на ночь.

Да и вообще в большом городе стоит особенно тщательно подходить к вопросу очищения лица. Если этим пренебречь, большое количество технической пыли, попадающей на кожу, может привести к снижению иммунитета, вызвать аллергическую реакцию или угревую сыпь.

Женщинам с любым типом кожи, живущим в большом городе, пару раз в неделю стоит глубоко очищать кожу с помощью скрабов или же кислотных пилингов. Ежедневно для умывания используйте молочко, гель или пенку в зависимости от потребностей лица. Также обязательным в ритуале очищения является лосьон или тоник, который нейтрализует остатки водопроводной воды на поверхности лица и служит проводником для последующих косметических продуктов. Вместо тоника можно применять домашние средства. Смочите ватный диск некипяченым молоком и протрите кожу, через пятнадцать минут умойтесь прохладной водой.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, даже в мегаполисе вы будете поражать всех сияющим цветом лица.