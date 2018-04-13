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Ученые выяснили, что макароны способствуют похудению
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Ученые выяснили, что макароны способствуют похудению 

Гастроном 3 часа назад
Фото: Гастроном
Почти две с половиной тысячи человек приняли участие в научном эксперименте, проводимом в клинике Святого Михаила в Торонто. Доктор Джон Зивенпайпер проанализировал результаты 29 различных исследований, изучающих влияние употребления макаронных изделий и выяснил, что они, в отличие от большинства других рафинированных углеводов, имеют более низкий гликемический индекс. Углеводы с низким гликемическим индексом не вызывают резких скачков сахара в крови и дольше сохраняют ощущение сытости. Участники эксперимента съедали около трех порций макарон (вместо других углеводов) в неделю — одна порция была равна примерно половине чашки приготовленной пасты. За 12 недель все потеряли минимум по полкилограмма лишнего веса.
Теперь паста сможет стать частью здорового питания и даже войти в диетическое меню с низким гликемическим индексом.
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