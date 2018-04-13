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Ученые узнали, какие люди не толстеют
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Ученые узнали, какие люди не толстеют 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Журнал Cell Reports опубликовал данные, полученные исследователями из Эксетерского и Копенгагенского университетов. Эти данные свидетельствуют: у некоторых людей есть генетическая особенность, в силу которой они остаются худощавыми, даже поедая много сладкого.
Считается, что высокий уровень простых углеводов в рационе, источником которых как раз и являются сладкие продукты, ведет к лишнему весу и ожирению. Физиологически механизм усвоения углеводов организмом таков, что в нем при этом происходит накопление жировой ткани.
Но исследователи выяснили: будет ли человек в действительности полнеть из-за того, что ест много сладкого, зависит от его генетической природы. В 2017 году было обнаружено, что существует аллель гена FGF21 — ее обладатели в среднем едят больше сахара, чем остальные люди.
Авторы нового проекта изучали особенности этого «гена сладкоежек» у европейцев. Ими были проанализированы данные 450 тысяч человек.
Ученые установили, что существует парадоксальная закономерность: носители вышеупомянутой генетической вариации хоть и были с рождения предрасположены с употреблению большого количества сладкого, отличались низким процентом жировой ткани в теле по сравнению с остальными людьми.
Специалистам пока не ясно, какие именно процессы в организме способствуют тому, что генетические сладкоежки не полнеют. Они заявили, что аллель гена FGF21 требует дальнейшего внимательного изучения. Кроме того, полученные учеными факты говорят о том, что подобная генетическая мутация связана с некоторыми негативными в отношении здоровья эффектами. В частности, по словам исследователей, она может делать людей склонными к повышенному кровяному давлению.
Также было замечено, что носители данного генетического варианта часто обладают фигурой «яблоко», при которой наблюдаются повышенные риски возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
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