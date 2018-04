Как быстро привести себя в форму к маю. Советует «Мисс Олимпия»

Уже через две-три недели в России установится стабильная теплая погода, обещают синоптики. Как быстро привести себя в форму, если вы всю зиму провели на диване — свод правил для экстренного избавления от лишнего веса для читателей «Советского спорта» составила фитнес-тренер Анна Архипова , «Мисс Олимпия 2015» (Лас-Вегас, США), МСМК по пауэрлифтингу.

Правило №1. Налаживаем питание

Для похудения нужно, чтобы количество потребленных калорий было меньше растраченных организмом за день. Поэтому придется скачать приложение со счетчиком и вести тщательный дневник питания.

Основные правила рациона для тех, кто хочет быстро привести себя в форму, таковы: убираем быстрые углеводы — они напрямую отвечают за накопление жира. Питаемся 4-5 раз в день небольшими порциями. Избегаем перерывов между приемами пищи более двух часов. Основа рациона — белковая, по возможности, низкокалорийная пища, и овощи. Никто не говорил, что будет легко.

Правило №2. Пьем больше воды

12 Апр 2018 в 6:04 PDT Во-первых, вода позволяет бороться с чувством голода — а оно при переходе на новый рацион будет возникать. Во-вторых, вода нормализует обмен веществ, что важно при похудении. И, наконец, вода просто заставляет нас чувствовать себя лучше: улучшает работу сердечно-сосудистой системы, состояние кожи, волос, ногтей, дает энергию для работы и тренировок. Отсюда правило — пить 1-1,5 стакана воды каждые 45-60 минут.

Правило № 3. Тренировки не реже трех раз в неделю

В целом, если человеку нужно быстро привести себя в форму, тренироваться лучше чаще — 4-5 раз в неделю, включая большое количество аэробной работы (бега, плавания, ходьбы). Но для тех, кто совсем не занимался спортом зимой, такой режим будет слишком суров: можно травмироваться и быстро устать от тренинга. Поэтому я рекомендую для начала начинать с трех тренировок в неделю. Чередуйте дни тренинга и отдыха, чтобы нормально восстанавливаться. Если посещать спортзал меньше трех дней в неделю, результат будет намного ниже.

Правило №4. Выбираем высокоинтенсивный тренинг

Синтез высокоинтенсивных и силовых тренировок — оптимальный вариант для тех, кто хочет вернуться в форму быстрее. Именно они лучше всего убирают лишний вес и заставляют работать комплексно все мышечные группы.

Правило №5. Высыпаемся!

12 Апр 2018 в 6:41 PDT Из-за недосыпов и стресса организм набирает вес: он как бы чувствует, что настали тяжелые времена, и стремится запастить жирком, чтобы их пережить. Лучшая профилактика стресса — сон в достаточном объеме, не менее восьми часов в сутки.

Подтянутый живот за 10 минут

Нормализация сна — один из залогов успешного похудения и гарантия того, что вы не получите перетренированность из-за резкой смены режима.

Правило №6. Везде и всюду — идем пешком

Откажитесь или ограничьте на время свои передвижения на машине и другом транспорте. Ходите пешком или используйте велосипед. Для обретения хорошей физической формы важно поменять «сидячий» образ жизни — стать более подвижным, сделать движение своей привычкой.

Правило №7. В магазин — только за необходимыми продуктами

В магазинах обходите отделы «вкусняшек» стороной. Не нужно дразнить себя: велик риск, что вы сорветесь, и весь тщательно разработанный план питания рухнет в одночасье. Составляйте списки нужных вам продуктов и идите в магазин строго за ними. Не отвлекайтесь от цели, глядя на булочки и шоколадки, которые вы так любили.

Правило №8. Купите себе одежду меньшего размера

Ваша цель всегда должна быть у вас перед глазами. Купите себе футболку, рубашку или платье на размер меньше и повесьте на видное место. Так вы точно не забудете, для чего вы истязаете себя в тренажерном зале и отказываетесь от любимой еды.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!