О, спорт, ты — боль?Как в погоне за красивой фигурой не навредить здоровью

Куда приводит нас желание заполучить красивую подтянутую фигуру? Конечно, в спортзал. Новички очень часто делают огромную ошибку, выбирая стандартную тренировочную программу, и она иногда стоит им здоровья. Вместе с новоиспеченными сторонниками ЗОЖ в спортивный зал пришла и врач-физиотерапевт Ирина Основина

«Для новичка в спорте очень трудно различить боль, которая возникает в результате нагрузки мышц, и боль при повреждении суставов и связок. Если вы обнаруживаете у себя подобные симптомы, то необходимо обратиться к врачу:

Боль возникает только при движении сустава;Виден отек в месте возникновения боли;Существует ограничение в подвижности определенной части тела;Повышенная температура тела;Слышен щелчок или хруст при движении;Боль возникает при надавливании на поврежденное место.

На первом месте по травмированию стоит коленный сустав. Он истончается чаще и быстрее всего. А в спортзале почти любое упражнение оказывает большую нагрузку на ноги и колени. Боль может возникнуть внезапно при неудачном выполнении упражнения, и вы не сможете даже шевельнуть коленом. А может и нарастать постепенно, начиная с небольшого щелчка при движении, тупой болью и, в конце концов, дорасти до нестерпимой боли.

Боль в голеностопном суставе тоже частое явление. Чаще всего она возникает в результате кардио тренировок (бега, прыжков со скакалкой). Болезни голеностопных суставов могут иметь глубинные и старые корни. Например, неправильная обувь, которую вы носили несколько лет назад или носите до сих пор, деформировала ваши суставы, и этот процесс протекает по сей день.

Боль в тазобедренном суставе обычно проявляется незначительно на ранней стадии заболевания. Это очень осложняет диагностику и лечение. А развитие болезни может привести к тому, что боль в суставе может стать хронической и деформировать сустав, укоротив конечность, вызвать хромоту. Тазобедренный сустав чаще всего повреждается у женщин.

Есть группы риска, наиболее подверженные заболеваниям суставов и связок и их травмированию в спортивном зале:

это люди, занимающиеся силовыми (пауэрлифтинг, бодибилдинг, тяжелая атлетика) и ударными видами спорта (бокс, карате и т.д.); достигшие 30-летнего возраста; страдающие лишним весом; ведущие малоподвижный образ жизни.

К тому же, некоторые инфекции вызывают истончение хрящей и суставов; хронические заболевания (дисплазия суставов) или постоянное переохлаждение тоже приводят к повреждениям и травмам.

Если вы причислили себя хотя бы к одной категории из группы риска, то вам просто необходимо сперва проконсультироваться с врачом, чтобы избежать печальных последствий».