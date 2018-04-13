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Сила спецназа: как качаются элитные бойцы
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Сила спецназа: как качаются элитные бойцы 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Тренировки в фитнес-центре конечно же дают физическую форму. Но жизни, где приходится не только хвастать мощным торсом, но и оказывать сопротивление врагу. Здесь нужны немного другие навыки: в первую очередь, выносливость и самоуверенность. И если самоуверенность можно и нужно в обязательном порядке тренировать на ринге, то выносливость помогут развить специальные упражнения из арсенала тренировочных лагерей.
Бурпи
Ключевая особенность упражнения — нагрузка на все мышцы тела. Вам не потребуется вообще никакого оборудования, даже турника. И не стоит беспокоиться о недостатке нагрузки: первые 5-10 минут бурпи разгонят ваше сердце до скорости локомотива. Начинайте делать упражнение из положения присед, поставив руки перед собой. Выпрыгивайте назад, в позицию для отжимания и выполняйте отжимание. Тут же возвращайтесь в исходную позу и выпрыгивайте вверх — и повторяйте заново. Один подход должен длиться не менее трех минут, с высокой интенсивностью, сделайте 3-4 подхода.
Круговая тренировка
Без этого элемента не должно проходить ни одного занятия. Круговая тренировка максимально прокачивает выносливость и взрывную силу конечностей — то, что надо для любого бойцового спорта. В качестве бонуса, такая нагрузка прекрасно формирует рельеф, подсушивая жир по всему телу. Включите в круг три упражнения: отжимания на кулаках, приседания с прыжком вверх и подтягивания. За круг — по 15-20 раз каждого упражнения, без перерыва между ними. Сделайте три подхода, с отдыхом в 40 секунд между ними и можете ползти домой: на что-то большее силы останутся вряд ли.
Разрыв ремня
Довольно нетипичное упражнение для любого спортзала. Зато, для него вам и не потребуется спортзал — вообще ничего не потребуется, кроме крепкого ремня и пары рук. Ну, и силы воли, естественно. Вы должны пытаться порвать ремень: тянем попеременно вправо и влево, прикладывая усилия в течение 7-8 секунд на каждую сторону. Сделайте три подхода на каждую руку и не забывайте дышать во время упражнения: без этого сердце будет испытывать слишком сильную нагрузку. Это странное, на первый взгляд, упражнение прекрасно развивает силу.
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