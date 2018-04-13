20 фактов об ЭКО, которые надо знать

В каких случаях ЭКО — единственная возможность забеременеть? Болезненная ли это процедура и сколько времени занимает (от первой консультации до новости о беременности)? Гинеколог-репродуктолог Анастасия Мокрова объяснила, как проходит экстракорпоральное оплодотворение и сколько раз его можно делать.

1. Есть случаи, когда ЭКО — единственная возможность забеременеть и родить здорового ребенка

Первый — когда у женщины отсутствуют обе маточные трубы (их удалили в предыдущих операциях из-за внематочной беременности, тяжелого спаечного или воспалительного процесса). Когда их нет, забеременеть естественным путем невозможно — только ЭКО.

Второй случай — это тяжелый мужской фактор, когда либо со стороны мужчины наблюдается хромосомное нарушение (и, как следствие, нарушение сперматогенеза), либо это поздний возраст, когда стимуляция сперматогенеза ни к чему не приведет, либо гормональные факторы.

Третий случай — генетический. Это значит, что у пары есть тяжелые хромосомные нарушения, которые не мешают им жить, но мешают рожать здоровых детей. В этом случае делается анализ не только на существующие 46 хромосом, определяющих генетический состав эмбриона, но и на изменение в кариотипе, которое для каждой пары может быть решающим. Теоретически такая пара может без вмешательства родить здорового малыша, но вероятность удачи небольшая.

2. ЭКО может помочь, если у женщины истощенные яичники или она хочет родить ребенка, находясь в менопаузе

После 36 лет женщина находится в позднем репродуктивном возрасте (как бы хорошо она не выглядела). Вероятность зачатия крайне снижается.

У некоторых женщин менопауза или изменения в яичниках, которые снижают фолликулярный резерв, происходят рано. Менструация еще есть, но клеток уже нет, или они некачественные. В этом случае проводится программа ЭКО для получения здорового эмбриона и переноса его в полость матки.

Если женщина в менопаузе хочет забеременеть и выносить здорового ребенка, мы также прибегаем к ЭКО. В этом случае берется яйцеклетка здоровой женщины от 18 до 35 лет, оплодотворяется сперматозоидом партнера пациентки, и эмбрион подсаживается ей методом ЭКО.

3. У ЭКО есть противопоказания

Противопоказаний для ЭКО крайне мало, но они есть. Это тяжелая соматическая патология, которая редко встречается у женщин, планирующих беременность. Такие пациенты с заболеваниями сердца, легких, тяжелыми психическими нарушениями обычно не доходят до репродуктологов. Однако если заболевание находится в ремиссии и узкие специалисты дают добро на планирование беременности, мы работаем с пациенткой.

Онкологические заболевания — абсолютное противопоказание для проведения стимуляции для ЭКО. Онколог должен дать заключение, что пациентка находится в стойкой ремиссии.

4. ЭКО возможно в любом возрасте с 18 лет По закону РФ возраст, при котором женщина может делать ЭКО, не ограничен и начинается с 18 лет. С возрастными парами вопрос беременности обсуждается индивидуально. Кто-то и в 50 лет может родить здорового малыша, а кто-то в 35 испытывает сложности.

5. Чем старше женщина, тем меньше вероятность забеременеть при ЭКО Я уже говорила о том, что после 36 лет женщина вступает в поздний репродуктивный возраст. К 40 годам даже методом ЭКО процент наступления беременности не больше 15. Это происходит из-за уменьшения количества клеток, вырабатываемых яичниками, и ухудшения их качества. Для сравнения, вероятность наступления беременности при ЭКО до этого возраста — около 70%.

6. Успех в ЭКО на 50% зависит от мужчины

На первичный прием к репродуктологу я рекомендую паре приходить вместе. Исходя из анамнеза, врач выдает индивидуальный список обследований, которые необходимо пройти женщине и мужчине. Обследоваться одной женщине не имеет смысла. Бывает, что пара долгое время ходит вокруг да около, пытаясь определить проблему со стороны женщины, и только потом выясняется какой-то тяжелый мужской фактор.

7. Короткий протокол ЭКО — самый комфортный для пары

Это максимально щадящая программа, требующая минимальных физических и материальных затрат. При этом у нее практически не бывает осложнений (в том числе гиперстимуляции яичников), и ее предпочитают репродуктологи всего мира. Особенно для женщин с неплохим фолликулярным резервом.

По короткому протоколу стимуляция начинается на 2-3 день цикла (до этого врач делает ультразвуковое обследование) и продолжается около двух недель. Когда стимуляция окончена, репродуктолог видит фолликулы определенного размера и назначает препарат триггер для того, чтобы провести пункцию вовремя и довести клетки до максимальной зрелости.

Второй этап — трансвагинальная пункция. В день взятия пункции партнер также должен сдать сперму.

Третий этап — перенос эмбриона. Между вторым и третьим этапами происходит работа эмбриологов, которые оплодотворяют яйцеклетки и наблюдают за развитием эмбрионов. На 5-6 сутки развития паре сообщается, сколько их получилось, какого качества и насколько они готовы к переносу. О беременности женщина может узнать через 12 дней после проведения пункции, сделав анализ крови на ХГЧ.

Отмечу, что во время ЭКО у женщины могут быть более обильные выделения. Ей может показаться, что у нее вот-вот начнется овуляция, на самом деле это не так, потому что весь процесс контролируется репродуктологом. В процессе ЭКО женщине назначается витаминотерапия и кроворазжижжающие препараты, чтобы снизить риски гиперкоагуляции (повышения свертываемости крови) и тромбообразования.

8. До и во время ЭКО исключите тяжелые физические нагрузки и скорректируйте схему питания

В период подготовки к беременности мужчине лучше отказаться от алкоголя, сауны и горячей ванны. При вступлении в программу ЭКО паре не рекомендуется тяжелая физическая нагрузка и активная половая жизнь — это может привести к созреванию большого количества фолликулов, что нанесет травму яичникам.

Во время ЭКО советую делать акцент на белковую пищу (мясо, птицу, рыбу, творог, морепродукты) и много пить (от 1,5 литров жидкости в день). Это необходимо для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно в этот месяц.

9. Процедура ЭКО безболезненная

Не стоит переживать на эту тему. Инъекции во время стимуляции вводятся крошечной иглой в подкожно-жировой слой в области живота и могут вызывать очень легкий дискомфорт (но не болевые ощущения). Что касается трансвагинальной пункции, то ее делают под внутривенным наркозом от 5 до 20 минут. Сразу после может ощущаться тяжесть внизу живота, но под действием обезболивающего препарата дискомфорт уходит. В этот же день пациентку отпускают домой, а на следующий она может работать.

10. Средний процент наступления беременности в результате ЭКО — 35-40%

Эти цифры актуальны как для России, так и для западных стран. Успех ЭКО зависит от возраста пациентки и ее партнера (чем выше, тем он меньше), качества его спермограммы, предыдущих манипуляций с маткой (выскабливания, абортов, выкидышей и пр.). Качество клеток также играет роль, но узнать об этом до ЭКО нет возможности.

11. У ЭКО нет побочных эффектов, если вы доверились грамотному специалисту

В случае, если пациентка выполняет все рекомендации, единственный побочный эффект — наступление беременности и рождение здорового малыша. При этом важно довериться грамотному репродуктологу. При неправильно проведенной стимуляции возможна гиперстимуляция яичников, внутрибрюшные кровотечения, внематочная беременность (крайне редко, если уже была патология маточных труб).

12. Простуда без осложнений — не препятствие для ЭКО Если вы не принимаете антибиотики и противовирусные препараты, у вас не поднимается высокая температура, то на проведение ЭКО простуда никак не повлияет. Качество клеток и эмбрионов это не ухудшает.

Но если после ОРВИ есть осложнения, то перенос эмбриона временно отменяется. Мужчине также не рекомендуется принимать антибиотики за две недели до сдачи спермы.

13. Грамотные репродуктологи рекомендуют переносить только один эмбрион

Раньше после ЭКО действительно было много случаев многоплодной беременности. Сейчас репродуктологи всего мира рекомендуют к переносу один эмбрион. Это делается для того, чтобы получить здорового ребенка.

Многоплодная беременность тяжело переносится женским организмом, и часто все заканчивается преждевременными родами, что рискованно для детей.

Гораздо лучше, если пацинтка забеременеет после второго переноса эмбриона, чем сразу родит двойняшек с ДЦП.

14. Дети после ЭКО ничем не отличается от детей, зачатых естественным путем

Конечно, эти дети тоже болеют ОРЗ, ОРВИ, у них есть определенная наследственность, могут быть соматические заболевания, но они ни в коем случае не уступают другим детям в физическом развитии и умственном потенциале.

15. Ограничений в количестве ЭКО нет Обычно пациентки проводят ЭКО до получения результата. При этом эмбрионы могут использоваться эмбрионы от первой программы, которые замораживаются и хранятся столько, сколько пожелает пациент. Пытаться снова после неудачной попытки ЭКО можно на следующий или через цикл. Выжидать 3,4,6 месяцев нецелесообразно, однако советую обсудить с репродуктологом возможную причину ненаступления беременности.

16. Вы можете заморозить яйцеклетки «на будущее»

Многие пары так и делают. Например, если мужчине и женщине в паре 33-34 года, а ребенка они планируют к 40 годам, имеет смысл задуматься о замораживании ооцитов — к этому времени качество их собственных клеток будет ухудшаться.

Еще это делается, когда женщина не уверена в партнере или в будущем хочет родить ребенка для себя. Потом не требуется дополнительная стимуляция, нужно будет лишь подготовить эндометрий и провести обследование организма.

17. ЭКО можно сделать бесплатно

Для проведения ЭКО в рамках программы обязательного медицинского страхования нужно обратиться к своему врачу в женской консультации, чтобы получить квоту по результатам анализов и показаний. Этим занимаются врачи именно по месту жительства. Отмечу, что в частных клиниках репродуктологи делают ЭКО только на основании готовых направлений.

18. Одинокая женщина также может пройти программу ЭКО Для этого используется донорская сперма из банка доноров, которая проходит тщательное обследование и максимально фертильна.

19. Между ЭКО и кесаревым сечением есть взаимосвязь

Часто женщинам после ЭКО делают кесарево во время родов. Это происходит, потому что их организм уже пережил ни одну операцию, есть спаечный процесс брюшной полости, соматический анамнез. Плюс, для многих женщин после ЭКО беременность — очень долгожданная, они переживают за все и просто не настроены на естественные роды.

Я за естественные роды (это правильно для мамы и малыша). Но все зависит от показаний на 38-39 неделях беременности и настроя женщины.

20. Выбирайте доктора на интуитивном уровне и по рекомендациям

Он может быть чудесным профессионалом, но не подойдет паре интуитивно, вам будет некомфортно. Это очень важный фактор, как и количество пациентов в коридоре. Доктор, который видит 2-3 пациентов в день, наверное не сильно востребован. Если же пациенты рассказывают о враче друзьям, делятся отзывами и возвращаются к нему за последующими детьми, это показатель квалификации и человеческого отношения к паре.

Выбор клиники не имеет большого значения, потому что в одном медицинском учреждении, где делают ЭКО, могут быть собраны абсолютно разные специалисты.

Клиника может быть молодой, то там работает настоящая команда. Цена также не играет определяющую роль, в этом случае может просто срабатывать реклама.