«Наконец-то»: канадские ученые разрешили есть макароны во время диеты

С приближением лета все больше женщин стремятся привести свои фигуры в порядок, чтобы было не стыдно демонстрировать тело в купальнике или открытой одежде. На радость таким дамам канадские ученые заявили, что употребление макарон вполне допустимо на пути к стройности.

Все, кому не повезло есть все подряд и быть стройными, в борьбе за идеальное тело придерживаются правила, что макароны на время диеты лучше исключить из рациона. На днях канадские ученые развенчали этот миф, проведя исследование. На протяжении трех месяцев несколько тысяч добровольцев употребляли трижды в неделю пасту из твердых сортов пшеницы. И вопреки расхожему мнению, что макароны способствуют набору веса, большинство из них, напротив, похудели за это время.

Ученые заявили, что все дело в гликемическом индексе, который у макарон значительно ниже, чем, к примеру, у хлеба, риса или картофеля. Словом, на пути к фигуре мечты вполне можно есть пасту и прочие макаронные изделия из пшеницы твердых сортов. Главное, не добавлять к ним жирные соусы и сосиски. Любители макарон с энтузиазмом восприняли эту новость. «Наконец-то! Обожаю макарошки!» «А я уже полгода их не ем, боюсь набрать вес»

«Ну с утра до вечера поедать макароны тоже не стоит» «На системе правильного питания всегда можно было есть макароны, главное, чтобы они были из твердых сортов пшеницы»

Кстати, вечно худеющим женщинам, оказывается, можно не только макароны, но и сладости есть. Главное, выбрать правильные лакомства, чтобы с радостью и восхищением смотреть на свое отражение в зеркале.