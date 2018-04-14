Все о тридцать пятой неделе беременности

Итак, вы на 35-й неделе акушерского срока беременности. А это значит, что вы находитесь в интересном положении уже 7 месяцев и 3 недели.

Третий триместр подходит к концу, сейчас ваша прибавка в весе в норме должна составлять от 11 до 15 кг в зависимости от телосложения. Всего за несколько недель окружность живота значительно увеличилась и теперь она равняется примерно 93 см.

Норма высоты дна матки на этой неделе беременности — 32-35 см. А примерно через 3-4 недели плод опустится ниже, это говорит о том, что организм будущей мамы уже подготавливается к родам. Еще немного, и вы встретитесь со своим малышом!

Анализы и медицинские обследования

На 35-й неделе беременности количество исследований может значительно увеличиться, поскольку сейчас идет подготовка к родам.

На этом сроке будущая мама посещает акушера-гинеколога каждые две недели. Хотя в отдельных случаях осмотры требуются чаще, например раз в 7 дней. А если состояние беременной ухудшается, ей может быть предложено наблюдаться в стационаре.

Как обычно, на приеме вам измеряют давление, вес, высоту стояния матки, окружность живота и так далее.

УЗИ На 35-й неделе беременности с помощью УЗИ можно оценить состояние ребенка, его расположение в матке, количество околоплодных вод и другие важные показатели.

Одним из обязательных исследований является проведение допплерометрии.

С помощью допплерометрии специалисты оценивают показатели кровотока в сосудах пуповины, плаценты, магистральных сосудах головного мозга.

Кроме УЗИ и допплерометрии, сейчас актуально и кардиотокографическое исследование (КТГ), которое рекомендовано проводить в третьем триместре беременности еженедельно. Это очень чувствительный метод диагностики малыша перед подготовкой к родам.

Как выглядит ребенок

Сейчас малыш выглядит как обычный новорожденный. Вес плода на 35-й неделе составляет примерно 2400-2500 г, а его рост может превышать 46 см! Ребенку становится тесно в матке, именно поэтому вы можете ощущать каждое его движение.

На 35-й неделе в норме ребенок уже должен перевернуться головкой вниз и остается в таком положении до самых родов.

Что происходит на 35-й неделе беременности: ощущения

Сейчас подходит к концу третий триместр, а это значит, что вы уже, скорее всего, знаете не понаслышке обо всех неприятных ощущениях: болях в спине, запорах, одышке. А шевеления ребенка могут доставлять не только радость приближающегося материнства, но и достаточно выраженные неприятные ощущения, ведь малыш на этом сроке крупный, и места в матке ему уже недостаточно.

Помните, что этот временный дискомфорт останется позади после родов.

Однако если вы заметили какие-то необычные ощущения или начали испытывать сильную боль — это повод обратиться к врачу вне планового посещения.

Боли в животе

В норме на этой неделе беременности будущую маму могут беспокоить несильные боли в животе. Это объясняется подготовкой организма к родам — под воздействием гормона релаксина расслабляются связки лонного сочленения и костей таза.

Тяжесть в животе возникает при тренировочных схватках, которые в норме должны быть редкими и не периодичными.

Тем не менее не теряйте бдительность и в случае резких, продолжительных или нарастающих болей вызывайте скорую помощь. Такие ощущения могут говорить о начале преждевременных родов.

Боли в пояснице

Легкие боли в пояснице, спине, ребрах и промежности на поздних сроках беременности имеют вполне естественную причину: перед родами постепенно раздвигаются кости и внутренние органы.

Достигшая значительных размеров матка поджимает легкие и сердце, сдавливаются корешки спинномозговых нервов в нижнем отделе позвоночника — в результате у будущей мамы появляются боли в пояснице и ногах.

Чтобы облегчить боль, врач может порекомендовать вам специальный бандаж. Но помните, что самостоятельно назначать его ношение запрещено, поскольку необходимо учитывать положение ребенка в матке.

Выделения

Какими в норме должны быть выделения у будущей мамы на 35-й неделе беременности? Скудными, светлыми, со слабым запахом.

Творожистые выделения и зуд в области влагалища свидетельствуют о развитии молочницы. Это нередкое явление, поскольку иммунитет во время беременности падает, и на этом фоне грибок данного заболевания может начать размножаться. Важно избавиться от молочницы до родов, чтобы ребенок не заразился ею во время прохождения через родовые пути.

Немедленно обращайтесь к врачу, если выделения приобрели зеленоватый, желтоватый или бурый цвет!

При примеси крови в выделениях (коричневый или красный цвет), а также при водянистых выделениях (подтекание околоплодных вод) звоните в скорую помощь.

Такие сигналы могут говорить об отслойке плаценты или начале преждевременных родов.

Тошнота

В норме на 35-й неделе беременности будущую маму не должно тошнить. Если вы испытываете чувство тошноты, речь может идти о пищевом отравлении.

А вот изжога и запор вполне могут присутствовать до самых родов, поскольку матка на поздних сроках беременности особенно сильно сдавливает внутренние органы.

Многоводие и маловодие

Ближе к родам количество околоплодных вод уменьшается.

По таблице норм индекса амниотической жидкости на 35-й неделе средним показателем является 140 мм (вероятные колебания — 70-279 мм).

Количество и качество околоплодных вод врач определяет на УЗИ.

Что можно и нельзя делать на 35-й неделе беременности

На 35-й неделе беременности будущим мамам рекомендуется отказаться от авиаперелетов, резкой смены климатических и часовых поясов.

Что можно делать на этом сроке? Общие рекомендации такие же, как и на протяжении всей беременности: больше отдыхать, ходить на прогулки, хорошо высыпаться, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Разрешены умеренные физические нагрузки, например бассейн или йога.

Если нет запретов врача, заниматься сексом можно продолжать. Однако сейчас делать это нужно особенно осторожно, чтобы не вызвать сильное сокращение матки.

Правильное питание и витамины

Питание будущей мамы должно быть сбалансированным и дробным (5-6 раз в день).

Рекомендуется питаться пищей, приготовленной на пару, тушеной, вареной, запеченной.

Полезно есть свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, так как эти продукты предотвращают запоры и способствуют нормализации работы кишечника. Основные источники белка — мясо, рыба, молочные продукты.

Доктор может порекомендовать вам прием специальных витаминно-минеральных комплексов для будущих мам.

Помните, что прием любых добавок без предварительной консультации с вашим акушером-гинекологом запрещен!

Роды

Если роды состоялись на сроке от 28-й до 37-й недели беременности, они считаются преждевременными.

Причиной таких родов могут выступить истмико-цервикальная недостаточность, а также инфекции, которые негативно сказываются на стенках матки.

Как характеризуются преждевременные роды? Вначале будущая мама испытывает сильные тянущие боли внизу живота, а сами роды начинаются с излития околоплодных вод и/или отхождения слизистой пробки.

Преждевременные роды требуют срочной госпитализации.

Своевременное участие врачей и современная аппаратура обеспечивают недоношенным детям все условия для окончательного развития.

Предвестники родов

Тренировочные (ложные) схватки нужны для того, чтобы подготовить матку к родам. Однако у некоторых будущих мам они могут отсутствовать.

Это своеобразные сокращения мышц матки, которые длятся до двух минут. Во время тренировочных схваток будущая мама ощущает тонус внизу живота. Обычно это безболезненно, но дискомфортно.

Неприятные ощущения могут нарастать ближе к родам.

Необходимо обратиться за медицинской помощью, если тренировочные схватки:

• сочетаются с болью внизу спины;

• сопровождаются кровянистыми или водянистыми выделениями;

• повторяются с периодичностью более четырех схваток за один час.

Кесарево сечение

На таком сроке кесарево сечение, как правило, делают экстренно в связи с проблемами со здоровьем у женщин, при неправильном положении ребенка, а также в случае, если дальнейшее вынашивание угрожает жизни ребенка.

Кесарево сечение или роды естественным путем? Определить это может только врач.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!