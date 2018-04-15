Все о тридцать шестой неделе беременности

Поздравляем, наступила 36-я неделя беременности или 38-я неделя акушерского срока. Вы с каждым днём приближаетесь к заветной дате.

Ваш живот всё больше напоминает огромный арбуз, и постоянно доставляет вам неудобства. К этому сроку вес может увеличиться до 12-14 килограммов. Высота дна матки составляет 34-38 см.

Вы мечтаете о том, чтобы самостоятельно завязать шнурки и нормально поспать на спине. Хочется уже быстрее перенестись в «тот самый день». Но надо проявить терпение (остался всего лишь месяц!)

А пока стараться больше отдыхать и наслаждаться последними спокойными неделями — ведь совсем скоро малыш перевернет вашу жизнь с ног на голову.

Анализы и медицинские обследования

На 36 неделе беременности пройдены все плановые медицинские обследования. Но врач может дать беременной направление на анализ крови, анализ мочи на содержание белка, УЗИ и КТГ, чтобы исключить отклонения в развитии малыша.

УЗИ Ультразвуковое исследование не входит в список обязательных обследований на 36-й неделе и делается по показаниям.

На таком сроке с помощью УЗИ специалист проверит: размер и вес плода, количество околоплодных вод, оценит состояние плаценты. Также во время диагностики врач удостоверится в правильном положении ребенка в матке, проверит, нет ли обвития пуповиной.

Один из важных показателей, который проверяет узист на 36-й неделе — количество амниотической жидкости (околоплодных вод). Многоводие или маловодие опасны для будущего малыша и могут вызвать преждевременные роды.

КТГ на этом сроке, так же, как и УЗИ назначают только по показаниям, если у беременной есть риски отклонения развития плода. КТГ позволит убедиться, что у малыша всё в порядке с сердцебиением.

Как выглядит ребенок

Ваш малыш всё ещё продолжает активно расти и набирать силы, хотя вы уже не совсем понимаете, куда уж больше!

На 36-й неделе кроха весит до 2,5 килограммов, его рост —43-45 сантиметра. Ваш малыш сейчас напоминает большую папайю.

Лануго, пушковый волосяной покров, который раньше помогал ребенку сохранять тепло, окончательно пропадает.

Теперь его плечики и ручки круглились, именно на этом сроке у ребенка формируется подкожная клетчатка и первые жировые отложения. На крошечных ручках и ножках отрастают ноготки.

На этом сроке малыш тренируется делать первые вздохи через нос. До сих пор он дышал только ртом, а ноздри были затянуты слизистыми пробками.

Считается, что именно на 36-й неделе малыш начинает различать звуки и уже вполне способен реагировать на музыку и шум, которые доносятся «снаружи».

Кости окончательно укрепляются. Единственное исключение — череп. Вплоть до самых родов косточки на черепе не срастутся и будут подвижными, чтобы не препятствовать прохождению крохи по родовым путям.

Почти все системы и органы развились уже в достаточной мере, чтобы функционировать полноценно. Продолжают развиваться иммунная, эндокринная и нервная системы. Малыш по-прежнему ест и получает питательные вещества через пуповину, пищеварительная система (желудок и кишечник) начнёт работать в полной мере только после рождения.

Ребенок продолжает плавать в амниотической жидкости и постепенно переворачивается головой вниз. Как правило, большинство детей к этому сроку уже принимают правильное положение для удачного разрешения родов. Если этого не произошло, врач может поспособствовать процессу, надавливая на живот будущей мамы в определённых точках.

Беременная мама чувствует, как шевелится малыш.

С каждым днем крохе становится всё теснее, поэтому, принимая определённые положения тела, будущая мама может испытывать дискомфорт, и даже боли в области живота.

Полное отсутствие шевелений в течение суток — тревожный сигнал. В среднем малыш должен проявлять активность каждые полтора-два часа.

Норма сердцебиения на 36-й неделе: 130 — 160 ударов в минуту.

Что происходит на 36 неделе беременности — ощущения

К 36-й неделе вес беременной женщины увеличивается на 11-15 килограммов. За оставшиеся 3-4 недели живот увеличится еще немного, так как малыш продолжает расти.

Ближе к родам живот опустится, уменьшатся изжога и боли в желудке, а вот количество мочеиспусканий, наоборот, сильно увеличится.

Будущая мама двигается медленно и быстро утомляется. В это время очень важно слушать свой организм и следовать его сигналам.

Спать на спине становится невыносимо. Засыпание каждый раз превращается в пытку, так как найти удобное положение оказывается невыполнимой задачей.

Беременную продолжают сопровождать симптомы, которые беспокоили её раньше. Речь о запорах, болях в пояснице, отеках рук и ног, тянущие боли в области таза.

Из-за страха, который неизбежно преследует будущую маму перед родами (особенно в первую беременность), женщина становится раздражительной.

Боли в животе

На 36 неделе беременную могут беспокоить несильные тянущие боли в животе. Следите, чтобы они не переходили в резкие, давящие боли. Каменный живот может говорить о высоком тонусе матки, и быть предвестником преждевременных родов.

Боли в пояснице

Будущую маму продолжает тревожить поясница. И неудивительно, ведь с каждым днём нагрузка на позвоночник все больше. Спина устала от чрезмерной нагрузки, поэтому старайтесь больше отдыхать. Не сидите, не лежите подолгу на одном месте, старайтесь менять положение тела.

Выделения

В норме женщина может наблюдать светлые, скудные выделения с невыраженным запахом.

Любое отклонение от этой нормы — повод показаться врачу.

Если вас беспокоят творожистые выделения белого, желтого или зеленого цвета с сильным кислым запахом, запишитесь на прием к гинекологу.

Скорее всего, эти признаки свидетельствуют о наличии молочницы.

А от нее надо обязательно избавиться до родов.

Если вы заметили обильные водянистые выделения, также незамедлительно обращайтесь к врачу. Такие выделения часто говорят о подтекании околоплодных вод, что может привести к преждевременным родам.

Тошнота

На таком сроке беременную не должен беспокоить поздний токсикоз. Если вас регулярно тошнит (и тем более рвёт), срочно посетите женскую консультацию.

Многоводие и маловодие

Маловодие и многоводие — очень неприятные осложнения беременности и могут привести к преждевременным родам. Не стоит по косвенным признакам пытаться определить, есть ли у вас многоводие и маловодие. Диагноз может поставить только врач после того, как увидит результаты УЗИ.

Что можно и нельзя делать на 36 неделе беременности

Как и раньше женщинам рекомендуется больше отдыхать, гулять, полностью исключить сильные физические нагрузки. 36 неделя — самое время собирать приданое для малыша и решать организационные вопросы: выбирать роддом, знакомиться с врачом и собирать сумку в роддом. Чем раньше вы обеспокоитесь о родах, тем легче они пройдут.

Врачи не всегда могут с точностью до недели определить срок беременности, и нередко ошибаются на 1-2 недели. Так что надо быть всегда на чеку.

Роды в 37-38 недель уже не считаются преждевременными.

Витамины

Что касается питания — рацион беременной должен быть по-прежнему разнообразным. Ешьте больше овощей и фруктов (не экзотических), рыбу, мясо. Пейте молоко, ешьте творог. Врач может назначить вам специальные минерально-витаминные комплексы, которые помогут продержаться ещё пару недель до дня X.

Роды

На 36-й неделе роды всё ещё считаются преждевременными. Как понять, что у вас роды, а не тренировочные схватки?

Во-первых, перед родами малыш затихает. Во-вторых, будущую маму беспокоят достаточно сильные тянущие боли внизу живота, затем изливаются околоплодные воды и отходит слизистая пробка. В этом случае надо срочно вызывать скорую помощь и говорить, что у вас начались преждевременные роды.

Предвестники родов

Предвестниками родов называют тренировочные схватки. Среди будущих мам, которые готовятся родить впервые, бытует мнение, что тренировочные схватки очень болезненные. Однако в действительности это не так. Тренировочные схватки длятся до двух минут и похожи на неприятные тянущие ощущения внизу живота.

Как правило, они быстро проходят, если женщина приляжет и немного отдохнет.

Если тренировочные схватки не прекращаются, сопровождаются прострелами в пояснице или «нехорошими» выделениями (красного, коричневого цвета) — это повод немедленно вызывать врача.

Чем опасны роды на 36 неделе

Хотя все системы и органы уже развились к 36 неделе, роды на этом сроке считаются преждевременными. Ребенок еще не успел набрать достаточного веса, чтобы быть готовым ко встречи с нашим миром.

Тем не менее, если эта встреча произойдет именно сейчас, в этом нет ничего страшного.

Врачи располагают современным оборудованием, которое поможет малышу сохранить здоровье.

Кесарево сечение

На 36-й неделе, как правило, делают экстренное кесарево сечение, если здоровью мамы или её малыша что-то угрожает. Поэтому, если врач, которому вы доверяете говорит вам о необходимости таких мер, важно взвесить все риски и принять правильное решение.

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