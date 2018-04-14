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Упражнения для круговой тренировки. Функциональные упражнения от Оли Маркес
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Упражнения для круговой тренировки. Функциональные упражнения от Оли Маркес 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Эффективная круговая тренировка для вашего тела.
Утро в главном сноубордическом лагере страны Quiksilver New Star Camp начинается с бодрой функциональной тренировки от Roxy. Утренняя зарядка — это не только разминка для тела перед насыщенным днём в горах, но и заряд бодрости и отличного настроения. Но даже если пейзаж у вас за окном не так живописен, как локации для наших утренних тренировок, главное — это начать.
Всё, что вам понадобится сегодня, это коврик, немного свободного места и спортивная форма. Наша тренировка, составленная вместе с главной вдохновительницей школы идеального тела Sekta Олей Маркес, содержит упражнения на проработку пресса, а статика, в конце каждого круга, включает в работу всё тело. Количество повторов упражнений: 4 круга.
Присед со скручиванием
Время выполнения упражнения в круге: 1 минута.
Наклон в сторону с поднятыми руками и тяга на одной ноге
Количество выполнений в одном круге: 10 на каждую сторону.
Knee to elbow sitting
Количество выполнений в одном круге: по 30 секунд на каждую сторону.
Follow your legs
Количество выполнений в одном круге: 20 раз.
Статика — star plank
Время выполнения упражнения в круге: 30 секунд.
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