Упражнения для круговой тренировки. Функциональные упражнения от Оли Маркес

Эффективная круговая тренировка для вашего тела.

Утро в главном сноубордическом лагере страны Quiksilver New Star Camp начинается с бодрой функциональной тренировки от Roxy. Утренняя зарядка — это не только разминка для тела перед насыщенным днём в горах, но и заряд бодрости и отличного настроения. Но даже если пейзаж у вас за окном не так живописен, как локации для наших утренних тренировок, главное — это начать.

Всё, что вам понадобится сегодня, это коврик, немного свободного места и спортивная форма. Наша тренировка, составленная вместе с главной вдохновительницей школы идеального тела Sekta Олей Маркес, содержит упражнения на проработку пресса, а статика, в конце каждого круга, включает в работу всё тело. Количество повторов упражнений: 4 круга.

Присед со скручиванием

Время выполнения упражнения в круге: 1 минута.

Наклон в сторону с поднятыми руками и тяга на одной ноге

Количество выполнений в одном круге: 10 на каждую сторону.

Knee to elbow sitting

Количество выполнений в одном круге: по 30 секунд на каждую сторону.

Follow your legs

Количество выполнений в одном круге: 20 раз.

Статика — star plank

Время выполнения упражнения в круге: 30 секунд.