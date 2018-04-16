Ещё
Зачем девушки возвращают девственность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем современные девушки возвращают девственность 

Умная 1 час назад
Фото: depositphotos.com
С момента проведения первой косметической операции по восстановлению девственности прошло более 50 лет, но споры вокруг нее не утихают. Кто-то говорит об обмане, кто-то — о попытке освежить чувства.

Официальной гименопластике — 55 лет

Если в давние времена имитацию девственности осуществляли на дому бабки-повитухи, протягивая тонкие шелковые нити внутри влагалища от одной стенки к другой, при этом страшно мучая женщин и оставляя кровоточащие раны, то уже с середины XX века эту несложную операцию под обезболиванием стали проводить врачи.
Впервые официально гименопластику в медицинской клинике в 1962 году произвел итальянский гинеколог Бернулли своей дочери. Спустя год уже несколько десятков тысяч женщин сделали себе подобную операцию, и это в Западной Европе, где в то время уже наступала эра хиппи и вовсю пропагандировались свободные отношения между мужчинами и женщинами.
И, конечно, самое большое количество операций по восстановлению девственной плевы и раньше, и сейчас осуществляют в мусульманских странах. В них же, согласно данным Американской ассоциации пластических хирургов, вагинальная хирургия развивается особенно стремительно по сравнению с другими разделами интимной пластики.

Как осуществляется операция

Непосредственно операция по восстановлению девственной плевы бывает двух видов — кратковременная и долгосрочная.
Первая проводится у молодых женщин, недавно потерявших девственность и собирающихся ее лишиться вновь в самое ближайшее время. В амбулаторных условиях под местной анестезией врачи сшивают между собой оставшиеся участки плевы специальными рассасывающимися нитями. Но если повторная дефлорация не произойдет в течение следующих 7-10 дней, то восстановленная девственная плева самостоятельно разойдется, и через некоторое время ее фрагменты вместе с проявлениями менструального цикла покинут влагалище естественным путем.
Долгосрочная гименопластика осуществляется дамам любого возраста и происходит путем сшивания тканей чуть ближе, чем в середине влагалища. При этом в операции задействованы все три внутренних слоя органа — слизистый, мышечный и подслизистый. Гименопластику проводят в клинике под общей анестезией, также с использованием рассасывающихся нитей, и далее пациентка еще несколько дней остается под наблюдением врача. Она должна воздерживаться от физических нагрузок и проникновений на срок до 3 месяцев. Результат данной процедуры сохраняется, как правило, несколько лет.

Зачем современные женщины делают гименопластику

Удивительно, но в США и странах Западной Европы хирургическое восстановление девственной плевы остается одной из самых популярных пластических операций. В данном случае речь не идет о женщинах, согласившихся на нее по религиозным соображением или из-за жестких требований жениха и его семьи. Многие дамы таким образом желают порадовать своих мужчин и снова предоставить им возможность пережить прекрасные мгновения интимной близости с элементами дефлорации.
Другие девушки идут на гименопластику из психологических соображений. Таким образом они словно «вычеркивают» из своей жизни предыдущие отношения и начинают свою интимную жизнь «с чистого листа».
В любом случае гименопластика — медицинская операция, и для ее проведения помимо желания и денег необходимо быть психически и физически здоровой.
Умная: последние новости
Почему мужчины живут меньше женщин Почему люди зевают и другие важные вопросы о дыхании «Сухое голодание»: вред или польза
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом114
Привычные продукты, которые лучше обходить стороной4
Волочкова снялась голой на пляже217
Звезды, которые после развода ненавидят друг друга3
Седокова рассказала, какой Басков в постели77
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение