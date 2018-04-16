Зачем девушки возвращают девственность

Зачем современные девушки возвращают девственность

С момента проведения первой косметической операции по восстановлению девственности прошло более 50 лет, но споры вокруг нее не утихают. Кто-то говорит об обмане, кто-то — о попытке освежить чувства.

Официальной гименопластике — 55 лет

Если в давние времена имитацию девственности осуществляли на дому бабки-повитухи, протягивая тонкие шелковые нити внутри влагалища от одной стенки к другой, при этом страшно мучая женщин и оставляя кровоточащие раны, то уже с середины XX века эту несложную операцию под обезболиванием стали проводить врачи.

Впервые официально гименопластику в медицинской клинике в 1962 году произвел итальянский гинеколог Бернулли своей дочери. Спустя год уже несколько десятков тысяч женщин сделали себе подобную операцию, и это в Западной Европе, где в то время уже наступала эра хиппи и вовсю пропагандировались свободные отношения между мужчинами и женщинами.

И, конечно, самое большое количество операций по восстановлению девственной плевы и раньше, и сейчас осуществляют в мусульманских странах. В них же, согласно данным Американской ассоциации пластических хирургов, вагинальная хирургия развивается особенно стремительно по сравнению с другими разделами интимной пластики.

Как осуществляется операция

Непосредственно операция по восстановлению девственной плевы бывает двух видов — кратковременная и долгосрочная.

Первая проводится у молодых женщин, недавно потерявших девственность и собирающихся ее лишиться вновь в самое ближайшее время. В амбулаторных условиях под местной анестезией врачи сшивают между собой оставшиеся участки плевы специальными рассасывающимися нитями. Но если повторная дефлорация не произойдет в течение следующих 7-10 дней, то восстановленная девственная плева самостоятельно разойдется, и через некоторое время ее фрагменты вместе с проявлениями менструального цикла покинут влагалище естественным путем.

Долгосрочная гименопластика осуществляется дамам любого возраста и происходит путем сшивания тканей чуть ближе, чем в середине влагалища. При этом в операции задействованы все три внутренних слоя органа — слизистый, мышечный и подслизистый. Гименопластику проводят в клинике под общей анестезией, также с использованием рассасывающихся нитей, и далее пациентка еще несколько дней остается под наблюдением врача. Она должна воздерживаться от физических нагрузок и проникновений на срок до 3 месяцев. Результат данной процедуры сохраняется, как правило, несколько лет.

Зачем современные женщины делают гименопластику

Удивительно, но в США и странах Западной Европы хирургическое восстановление девственной плевы остается одной из самых популярных пластических операций. В данном случае речь не идет о женщинах, согласившихся на нее по религиозным соображением или из-за жестких требований жениха и его семьи. Многие дамы таким образом желают порадовать своих мужчин и снова предоставить им возможность пережить прекрасные мгновения интимной близости с элементами дефлорации.

Другие девушки идут на гименопластику из психологических соображений. Таким образом они словно «вычеркивают» из своей жизни предыдущие отношения и начинают свою интимную жизнь «с чистого листа».

В любом случае гименопластика — медицинская операция, и для ее проведения помимо желания и денег необходимо быть психически и физически здоровой.