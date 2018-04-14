Как икота спасает от смерти: защитные системы тела

Организм человека устроен так сложно, что объяснить все его функции до сих пор не могут и современные ученые. Например — икота, она появляется не просто так, а у нее есть вполне конкретная функция. Практически на каждый раздражитель у тела предусмотрена своя реакция, притом ну очень уж умная.

Зевание

Считается, что зеваем мы потому, что организму не хватает кислорода. На самом же деле основной функцией зевания является охлаждение головного мозга — вот почему мы начинаем зевать нервничая или при сильной нагрузке.

Потеря памяти

Мозг умеет понимать, что грустные воспоминания травмируют его структуру. Поэтому наиболее печальные события (тем более сопровождаемые шоковыми обстоятельствами) он просто-напросто сотрет.

Икота

Переедание или просто торопливое поглощение еды большими кусками приводит к раздражению блуждающего нерва. Он, в свою очередь, тесно связан с желудком и диафрагмой — мы начинаем икать, чтобы не повредить этим органам.

Миоклонические судороги

Знакомы ощущения, когда на грани глубокого сна все мышцы тела внезапно дергаются, будто при ударе током? Дело в том, что в постеле резко снижается частота дыхания, да и пульс замедлен. Совокупность этого состояния мозг однозначно трактует как предсмертное и торопится спасти тело таким вот шоком.

Чихание

Скопление микробов и пыли в носовой полости могут привести к аллергической реакции всего организма. Чтобы этого не произошло, тело подает сигнал к чиханию и выбрасывает весь этот мусор потоком воздуха.

Потягивание

Организм умнее мозга и уж точно не такой ленивый. С утра он сам потягивается, разминая мышцы, восстанавливая кровообращение и готовя нас к возможным физическим нагрузкам.

Гусиная кожа

Так называемая «гусиная кожа» способствует сужению пор на коже и это уменьшает выделение тепла в неблагоприятных условиях. По сути, организм понимает, что на улице холодно и будто задраивает люки, дабы не тратить лишнюю энергию.

Морщины от влажности

Кожа на кончиках пальцев становится от воды разбухшей и ребристой. Это происходит не просто так: в условиях повышенной влажности тело понимает, что тут может быть скользко и трансформирует кончики пальцев повышая сцепление кожи с поверхностью.

Слезы

Слезы нужны не только для того, чтобы выводить из глаз инородные тела. Современные биологи полагают, что в стрессовых ситуациях организм запускает новый мощный раздражитель, эффективно отвлекающий от пережитого только что стресса. Поплачь — легче станет!