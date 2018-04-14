Блогер питался неделю едой из Макдональдса и похудел

Британский блогер Майк Дживонс недавно решил провести эксперимент с едой. 33-летний блогер известен своими экспериментами с режимом питания и неоднократно он демонстрировал подписчикам результаты «особых» недельных диет. Он успел попробовать жить, питаясь неделю только яйцами, грейпфрутами, детским питанием или консервами.

В поисках новой идеи блогер ознакомился с интересным фильмом «Двойная порция», в котором режиссер питался в Макдоналдсе целый месяц и набрал немало килограммов. Ютуберу понравилась эта идея и он решил снять свой эксперимент. Однако Майк поступил умнее: он решил совместить продукты быстрого питания со своим режимом, записывая калории и ведя дневник. Майк отметил, что раньше они с супругой любили питаться в подобных заведениях, так что такой челлендж пришелся ему по душе. На ужин он традиционно ел большой бургер, к которому очень пристрастился.

Начиная с третьего дня у парня начал болеть желудок от жирной пищи и колы. Кроме того, он сказал, что стал со страстью смотреть на здоровую пищу, которую все это время ела его жена. Удивительно, но по истечении недельного эксперимента Майк не только потолстел, но и сбросил 2 килограмма. К своему эксперименту он получил уйму забавных и положительных отзывов от его подписчиков, которые являются поклонниками «быстрой» еды. Но по словам блогера, он еще долго не сможет смотреть на бургеры. ​