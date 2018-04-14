О чем свидетельствует сильное сердцебиение

Наверное нет на земле человека, который хотя бы раз в своей жизни не испытывал эти симптомы, когда его самочувствие резко ухудшается и сердце начинает сильно колотиться в груди. Часто такое сердцебиение происходит не потому, что у вас больное сердце или случился сердечный приступ. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что такое явление случается, когда ваш организм пытается среагировать на что-то. К примеру, если вы испугались, ваше сердце начинает сильно биться. Сердцебиение случается при сильной физической нагрузке, также как и при повышении температуры тела. Этого не нужно бояться, так организм приспосабливается к новой ситуации и дает вам об этом знать. Такое сердцебиение проходит самостоятельно, когда причина его устраняется или исчезает, человек успокаивается. Однако, не все так мило и трогательно, как может быть, вам показалось. Сильное сердцебиение может быть связано с тахикардией, сердечным заболеванием. И это уже стоит внимания. Начинается все обычно с резкого «удара» в сердце, вас как будто ударили в грудь. Затем появляется очень сильное сердцебиение, вам трудно дышать, не хватает воздуха, может также кружиться голова и темнеть в глазах. Обычно люди, страдающие тахикардией, уже знают, как справляться с такими симптомами. Они начинают дышать, произвольно сдерживая дыхание. Некоторые люди начинают легонько массажировать глаза через веки. Они спокойно усаживаются или же ложатся, и приступ сердцебиения начинает сходить на нет. Однако есть опасность перепутать с сердцебиением инфаркт миокарда. Поэтому лучше вызвать врача или скорую помощь, чтобы исключить инфаркт миокарда и принять лекарства от тахикардии. Можно также сходить на прием к врачу после того, как приступ прошел и сделать кардиограмму сердца. Это поможет вам уточнить диагноз и предотвратить тяжелые последствия сильного сердцебиения. Ранее эксперты доказали, что медленное сердцебиение не приводит к ранней смерти.