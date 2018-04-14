Как сохранить отличное самочувствие при беременности

Давно известно, что дородовой период сильно влияет на характер будущего ребёнка. Особым фактором является эмоциональный фон роженицы. Как показали последние научные исследование — негативные эмоции мамы во время беременности, в дальнейшем порождают у ребёнка нервозность, беспокойство, и делают воспитания чада, занятием довольно проблематичным. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что большинство будущих матерей, испытывают резкие перепады настроения, радость может сменятся гневом, спокойствие печалью. Такие перепады, обусловлены гормональными всплесками. Не стоит пренебрегать эмоциональным фоном будущей мамы — настроение оказывает непосредственное влияние на физическое самочувствие. Во время беременности, оградите себя от стресса, конфликтных ситуаций. Занимайтесь делами, которые приносят положительные эмоции. Попробуйте послушать лёгкую, успокаивающую музыку. Это не только поможет поддерживать душевное равновесие, но и позволит ребёнку, который находится в утробе, установить контакт с внешним миром. Так же, спокойная музыка, поможет вам при занятиях релаксацией. Выберите время для релаксации, и попробуйте почувствовать прохладу — которая напрягает и поддерживает мышцы в тонусе. Затем ощутите тепло в организме, тонус начнёт снижаться, наступит расслабление, эмоциональный фон успокоится. Когда вы научитесь релаксации, можно будет легко справляться с нервно-мышечным перенапряжением. Приведем метод релаксации, который поможет расслабиться за короткое время (10-15 минут) практически в любом месте. Сядьте или лягте поудобней. Закройте глаза. Постарайтесь максимально расслабить организм. Сначала мышцы лица, шеи, затем одна рука (здесь есть небольшой нюанс — начинайте с рабочей руки, если вы правша, то с правой, если левша, то с левой), потом другая, поочерёдно ноги, мышцы туловища. Представьте себя в комфортной обстановке, например вы в лодке на море. Над головой лазурное небо, теплые лучи солнца ласкают ваше тело, лодку слегка покачивает, вы расслаблены и спокойны. Побудьте в таком состояние некоторое время, затем «взбодрите» себя приятной мыслю, потянитесь и откройте глаза. Ранее стоматологи рассказали как сохранить зубы во время беременности.