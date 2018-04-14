Кумыс: чем он может быть вреден

Кумыс — это кобылье молоко, сброженное с молочнокислыми и спиртовыми бактериями. Алкогольный напиток появился у кочевых племен в Монголии и Средней Азии. Они держали рецепт его производства в строжайшем секрете. Существует даже легенда, будто всем иноземцам, которым удавалось узнать рецепт молочного напитка, выкалывали глаза.

Археологические раскопки в долине Сусамыр в современной Киргизии показали, что кумыс готовили еще 5,5 тысяч лет назад. Первое письменное упоминание этого напитка можно найти в трудах Геродота.

Чем полезен кумыс

Кумыс обладает массой полезных свойств и считается чуть ли не панацеей от целого ряда заболеваний. Так, в кобыльем молоке содержатся антибиотические вещества, которые борются с туберкулезной палочкой, брюшным тифом и дизентерией.

Впервые о его целебных свойствах широкой публике сообщил доктор Нестор Постников. Он мечтал найти лекарство от туберкулеза, от которого умерла его мать и страдала жена. Азиатский напиток стал открытием для врача. Он создал понятие кумысолечение и открыл санаторий, в который съезжались видные представители русского общества и европейцы.

Уникальным свойством кобыльего молока является его практически 100% усвояемость. Напиток содержит витамины группы А, В, Е, С, железо, йод, медь, жиры и невероятно полезные для пищеварения кисломолочные бактерии. Регулярно пьющие кумыс чувствуют прилив сил, у них обновляется кровь, улучшается пищеварение, налаживается сон.

Но нет ли опасности в кумысе и нельзя ли навредить себе, употребляя это удивительное молоко?

Запрещен при обострениях гастрита и язвы

Кумыс противопоказан страдающим гастритами и язвами желудка. Речь идет только о периодах обострения. Напиток сильно повышает кислотность желудка, увеличивает секрецию. Для людей, у которых при язве показатель кислотности итак зашкаливает, кумыс станет практически ядовитым. При этом после обострений кумыс с легкостью поможет справиться с симптомами заболевания.

Кумыс — алкогольный напиток

Кумыс может быть легким относительно содержания спирта. Самый слабоалкогольный кумыс содержит 0,2% спирта. В принципе, такое содержание алкоголя вряд ли может представлять серьезную опасность для людей. Все, конечно, зависит от того, кто будет его пить и в каких количествах.

Самый сильноалкогольный напиток не отличается от водки по содержанию спирта. Казахи называют такой кумыс необузданным или буйным. И понятно почему. Напиток с такой крепостью можно употреблять только в небольших количествах и не слишком часто.

Именно из-за содержания алкоголя кумыс может быть опасным для беременных и кормящих матерей. Будущим мамам кумыс может прописать только доктор, в противном случае от чудодейственного напитка лучше отказаться.

Его также не стоит пить в больших количествах детям, организм которых еще не достаточно окреп и сформировался. Третья группа риска — это люди, лечащиеся от алкогольной зависимости. Им лучше не раззадоривать свой организм спиртным напитком, пусть и слабоалкогольным.

Диарея, газообразование и вздутие живота

Людям, которые пьют этот напиток с детства, вряд ли грозят проблемы с кишечником. А вот тем, кто только начинает пить кумыс, лучше соблюдать диету и правила. Кобылье молоко очень жирное и калорийное, поэтому не каждый желудок справится с ним.

Сначала врачи прописывают пить по 100 миллилитров утром и вечером до еды или во время еды. И только если организм принимает молоко без проблем, дозировку можно увеличить. В противном случае человеку грозит расстройство кишечника, диарея, метеоризм и боли в животе.

Индивидуальная непереносимость и качество продукта

Кумыс не стоит пить людям с непереносимостью лактозы. Также напиток противопоказан тем, у кого наблюдаются аллергические реакции на молоко или конкретно на кумыс.

Также стоит обратить внимание на качество продукта. Кумыс очень быстро портится и не переносит долгой транспортировки. Если производитель кобыльего молока отнесся халатно к созданию и упаковке готового продукта, покупатель может отравиться или получить кишечное расстройство.

Сообщение Кумыс: чем он может быть вреден появились сначала на Умная.