Что такое DD-крем?

DD-крем, как и его собратья CC-крем и BB-крем, тонирует кожу, увлажняет ее и защищает от вредного воздействия солнечных лучей, выполняя функции сразу нескольких средств. Но главным отличием DD является его anti-age-эффект. Средство омолаживает кожу и разглаживает мелкие морщинки.

DD-кремы также призваны защищать кожу от преждевременного старения и действия погодных факторов. В состав кремов с маркировкой DD входят антиоксидантные компоненты, витамины, ретинол.

Кстати, изначально продукт задумывался для увлажнения самых сухих зон тела: коленей, ступней и локтей. Но производители все быстро переиграли, создав универсальный крем для лица.

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