Правильный уход за зрелой кожей лица

Уход за зрелой кожей на лице должен быть специальным. Кожи лица начинает стареть с 15 лет, поэтому ее необходимо защищать уже с юности, а если не следить за ее состоянием, то к сорока годам она полностью покроется морщинами и будет выглядеть не очень хорошо. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что с возрастом любая кожа меняет свой типаж, становится более сухой. Известно, что сухая кожа лица стареет существенно быстрее, чем жирная кожа. Если уход за зрелой кожей на лице оказан своевременный, то в этом случае процесс старения можно отложить на несколько лет. С возрастом подкожное сало вырабатывается в меньшем количестве, в результате чего поверхность кожи не получает достаточной влаги и становится безжизненной. Коллагеновые волокна, которые находятся внутри кожного покрова, со временем перестают функционировать в достаточной степени, в результате чего кожа лица теряет эластичность. Ухудшается кровоснабжение в коже, поэтому верхний слой кожи смотрится бледным, а не розовым как раньше. Ну и, наконец, клетки обновляются не так хорошо, как раньше. Уход за зрелой кожей на лице должен включать в себя не только процедуры, которые помогут улучшить внешний вид кожного покрова, но также кожа требует и изменения приоритетов в привычках и питании. Необходимо отказаться от такой привычки, как курение. Исследования привели к тому, что женщины, которые курят, сами старят свою кожу, их кожа стареет в четыре раза быстрей, чем должна. Дело в том, что никотин обладает свойством сужать сосуды, а кровообращение в зрелом возрасте осуществляется хуже, поэтому кожа лица и стареет быстрей. У курящего человека в кровь вместе с табачным дымом попадают свободные радикалы, которые негативным образом влияют на процессы, протекающие в организме, именно из-за этого кожа курильщика и кажется серой и бледной. Активные радикалы рушат ферменты, кожа теряет эластичность и упругость. Если бросить курить Вам не по силам, то в этом случае нужно снизить количество сигарет, что выкуривается за день, тогда Вы сразу почувствуете улучшение. Уход за зрелой кожей на лице должен заключаться и в правильном питании. Если победить вредные привычки Вы не можете, то постарайтесь употреблять как можно больше витамина С, какой приводи к нулю действие свободных радикалов, к тому же он полезен для здоровья. На солнце лучше без защитного крема появляться не стоит, зрелая кожа уже не так активно противостоит действию солнечных лучей. Очень важно питание и увлажнение. Пользуйтесь дневными кремами, специально предназначенными для ухода за зрелой кожей. Очень полезны ежедневный массаж и гимнастика лица. Ну и, конечно же, не пренебрегайте салонными процедурами, которые, хотя и недешевы, но по эффекту стоят того. Ранее эксперты рассказали, как сохранить шею молодой надолго.