10 советов от людей, которые потеряли 20 и больше кг

СодержаниеСовет 1. Пропишите цели снижения весаСовет 2. Посетите психолога, если вы зависимы от едыСовет 3. Не придерживайтесь жестких диетСовет 4. Взвешивайте все, что едитеСовет 5. Найдите компаньона по похудениюСовет 6. Ограничьте потребление сахараСовет 7. Никогда не голодайтеСовет 8. Балуйте себя иногдаСовет 9. Откажитесь от транспорта и лифтаСовет 10. Будьте терпеливы и не ленитесь

Не всегда жесткие диеты и усиленные физические тренировки приносят желаемые плоды. Зачастую они становятся причиной головных болей, плохого самочувствия, заболеваний желудочно-кишечного тракта, снижения мотивации достижения поставленных целей и впоследствии быстрым набором веса. А между тем, существуют более лояльные способы и хитрости, которые помогут обрести стройные параметры и сохранить их навсегда. Секретами потери и поддержания веса делятся люди, которым удалось сбросить 20 и больше килограммов.

Совет 1. Пропишите цели снижения веса

Сильная мотивация в большинстве случаев является залогом успеха, ведь переход на здоровое питание и отказ от вредных привычек, любовь к которым прививалась много лет, оказывается сложной, казалось бы, непостижимой задачей (особенно на начальном этапе). Вы должны определить истинные цели снижения лишнего веса. Не выдвигайте главной мотивацией стройное отражение в зеркале. Найдите более весомый стимул. Помните, что правильное питание и активный образ жизни — не просто способ стать худым и показать свое красивое тело на зависть всем, будучи на пляже. Это метод, который позволит сохранить здоровье на долгие годы и существенно повысить качество жизни.

Личный опыт

С этим утверждением полностью согласна американка Сэра Брониш, которая сумела избавиться от 42 кг за 2,5 года. Прежде чем вступить на тропу войны с лишним весом, девушка прописала на листке бумаге цели похудения. Их оказалось очень много. Каждый раз, когда Сэра находилась на грани срыва, она вновь и вновь перечитывала причины необходимости похудеть.

Совет 2. Посетите психолога, если вы зависимы от еды Тем, кто зависим от еды, и лишний раз не может отказаться от порции жареной картошки, пропитанной жирным майонезом вперемешку с кетчупом, не стоит уповать на частые стрессы, сложную жизнь и ежедневные проблемы. Лучше перебороть себя и показаться профессионалу. Многие люди физически и морально не могут настроить себя на здоровый «лад» без психологической помощи. И в этом нет ничего постыдного. Психолог поможет выявить причины пищевой зависимости, осознать необходимость снижения веса и выстроить цепочку маленьких шагов, которые со временем изменят вашу жизнь к лучшему.

Личный опыт

Парень по имени Арья Рошаниан в 20-тилетнем возрасте весил свыше сотни килограмм. Он привык заедать стрессовые ситуации жирной и калорийной пищей. И вместо того, чтобы наслаждаться свежим воздухом по вечерам во время пробежки, он мчался в киоск быстрого питания за порцией фастфуда. Арья нашел в себе силы, осознал наличие у себя пищевой зависимости и отправился к психологу, который помог ему расквитаться с проблемой. Сложно поверить, но за пять лет Рошаниану удалось сбросить более 60 кг.

Совет 3. Не придерживайтесь жестких диет

Жесткую диету нельзя назвать эффективным способом снижения веса. Без сомнений, она дает быстрые результаты, но зачастую во вред здоровью. Этот аспект обусловлен отсутствием должного числа питательных компонентов, которые требуются для поддержания правильной и гармоничной работы жизненно важных органов и систем. Не мучайте себя голодовками, тем самым вы делаете только хуже. Вес, который «ушел» за пару месяцев жестких ограничений, в скором времени вернется вновь. Постройте свое питание правильно и рационально. Выберите тот режим, которого вы сможете придерживаться всю свою жизнь, а не несколько недель.

Личный опыт

Сюзанне Калберг за несколько лет удалось избавиться от 70 кг лишнего веса. Она никогда не придерживалась жестких диет, а выбрала путь — все самое полезное. Калберг полностью вытеснила из своего рациона вредную пищ, и отныне придерживается аналогичного принципа питания.

Совет 4. Взвешивайте все, что едите

Независимо от того, что вы собираетесь съесть, прежде обязательно взвешивайте пищу на настольных весах. Да, эта манипуляция кажется такой утомительной и раздражающей, но с течением времени вы привыкните, и будете осуществлять взвешивание на автомате. Взвешивайте все: белковые продукты, каши, супы, растительные масла и даже жидкости (кроме воды, конечно), старайтесь не пренебрегать размерами порций. Тем самым вы оберегаете себя от лишних калорий и ненавистных жировых отложений.

Личный опыт

Жительница США, Кэт Карни, за несколько лет сбросила чуть выше 40 кг. В процессе похудения женщина тщательно взвешивала пищу, которую употребляла в течение дня, и вела скрупулезный подсчет калорий.

Совет 5. Найдите компаньона по похудению

Психологи считают, что еще больше мотивировать на похудение поможет поддержка близкого человека, друга. Запишитесь вместе со второй половиной или товарищем в тренажерный зал или бассейн, катайтесь в выходные на велосипедах (летом) и коньках (зимой), бегайте по вечерам или просто гуляйте по парку.

Личный опыт

В свои 25 лет, тогда еще студент университета — Эндрю, весил свыше 150 кг. Долгое время парень не мог настроить себя на правильный путь, но однажды получил приглашение на пробежку, которое стало решающим шагом в его жизни. Несмотря на сложности в физическом плане, Эндрю смог побороть себя благодаря искренней поддержке тех, кто бегал с ним ежедневно. За 2,5 года парню удалось сбросить почти 80 кг.

Совет 6. Ограничьте потребление сахара

Сахар не зря называют сладким ядом. Он является коварным недругом людей, желающих избавиться от лишнего веса. Постарайтесь в корне пересмотреть свое отношение к сахару, по максимуму ограничьте его потребление. Заметьте, вкус травяного чая без добавления рафинада значительно ярче и насыщеннее, а горсточка сухофруктов приносит куда больше пользы, нежели пирожное, напичканное растительными сливками.

Личный опыт

Немец Грег Хирцель пересмотрел свое отношение к питанию в корне. Он снизил количество сахара, заменил высококалорийные сладости полезными десертами. И спустя время понял, что с момента перехода на здоровое меню перестал испытывать жуткое чувство голода каждый час. Он полностью разобрался в значимости белков, жиров и углеводов, познал азы полезной кухни и по-прежнему придерживается правильного рациона, ведь кулинария кроет в себе еще очень много интересного. Кстати, за год молодой человек расквитался с 30 кг.

Совет 7. Никогда не голодайте

Если вы испытываете чувство голода (даже поздно вечером), не томите себя, перекусите. Только выбирайте правильные перекусы — легкие овощные салаты, отварную грудку, живой йогурт без добавок. Не устраивайте из перекуса пир и, уж тем более, не заменяйте правильную пищу фастфудом, снеками и прочими изысками быстрой пищи, которые лишь на короткое время «забьют» чувство голода и вмиг окажутся на вашем животе в виде лишних килограммов.

Личный опыт

Рейчел Слизки почти всегда перекусывала быстрой пищей и частенько злоупотребляла пенными напитками (пивом). В результате — не только ожирение, но и проблемы со стороны репродуктивной системы. Врач строго настрого запретил женщине потреблять фастфуд и устраивать перекусы высококалорийной пищей, что уж говорить про алкогольные напитки. Чуть меньше чем за год молодая женщина избавилась от 21 кг и существенно поправила свое здоровье.

Совет 8. Балуйте себя иногда

Если вы близки к срыву, лучше побалуйте себя тем, чего так давно хотите съесть. От того, что вы съедите порцию мороженого или выпьете бокал красного вина, ничего не случится. Главное, не злоупотреблять баловством и есть не совсем полезную пищу по особенным случаям с условием последующей отработки калорий на беговой дорожке (как вариант).

Личный опыт

Дэн Кейз уверен, что жесткие ограничения — прямые виновники срывов. Когда-то парень был сладкоежкой, он ни дня не мог прожить без сладких калорийных десертов и употреблял их в огромном количестве. Отныне Дэн не грезит мечтами об очередной порции пирожного и отдает дань йогурту с фруктами, но периодически дает себе послабление в виде мороженого с орехами и джемом. За год работы над собой парень сбросил 27 кг.

Совет 9. Откажитесь от транспорта и лифта

Мы привыкли к бешеному ритму жизни и уже не мыслим существования без автомобиля. А между тем, малоподвижный образ жизни ведет за собой массу неприятностей. И лишний вес — не самое страшное! Куда страшнее проблемы с сосудами и сердцем! Движение — залог отменного здоровья. Постарайтесь больше ходить пешком, по возможности передвигайтесь по городу на велосипеде. Заметьте, велотранспорт более мобилен, с ним вам не страшны никакие пробки. Откажитесь от лифта, даже если ваш офис располагается на 10-ом этаже.

Личный опыт

Молодая девушка по имени Мишель к тридцати годам стала обладательницей свыше 150 кг. Каждое ее движение сопровождалось жуткими болями в ногах и одышкой, начались проблемы со стороны сердца. Тогда-то Мишель забила тревогу. Помимо перехода на сбалансированный и здоровый рацион, она полностью отказалась от транспорта. За 2 года ей удалось сбросить 90 кг.

Совет 10. Будьте терпеливы и не ленитесь

Помните, что снижение веса — очень долгий и кропотливый процесс. Вам придется бороться с жировыми отложениями гораздо дольше, нежели вы их откладывали. Не меньше времени потребуется, чтобы изменить жизненные привычки. Будьте терпеливы, возьмите силу воли в «кулак». И никогда не ленитесь!

Личный опыт

Джейсон Нильсон называет лень врагом тех, кто желает расстаться с лишним весом. Он никогда не отлынивает от физической нагрузки, даже если за окном бушует ветер и стоит жара. Благодаря терпению и стараниям за 1,5 года Нильсон расстался с 30 кг.

Комментарий экспертаТимати Харлан, диетолог, шеф-повар, автор книг о здоровой пище

Первое, о чем вы должны позаботиться, решившись похудеть, — постановка целей. И здоровье — это самое важное, почему вы обязаны сбросить лишние килограммы. Помните, что правильное питание, отсутствие вредных привычек и активность являются залогом долгой жизни.

Второе, вы должны научиться готовить. Хватит поглощать полуфабрикаты, пирожки из кулинарии и магазинные салаты с майонезом. Нет ничего сложного в том, чтобы приготовить индейку на пару или овощной салат с зеленью и пряными травами.

Третье, даже если вы не имеете возможности ходить в тренажерный зал, это не повод отказываться от физических нагрузок. Бегайте по утрам и вечерам, занимайтесь в условиях собственной квартиры.

Четвертое, научитесь принимать неудачи, а они вас поджидают в процессе похудения. Принимайте их как часть борьбы с лишним весом, как должное, как преграду, победив которую, вы достигните поставленных целей.

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