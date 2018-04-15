5 упражнений для ягодиц, которые отлично их подтянут и сделают упругими

Зашагивания на тумбу

Установите высокий ящик или стул. Немного прогнитесь. Смотрите прямо.

Шагните одной ногой на возвышение. Вставайте на полную стопу. Не допускайте скручивания колена внутрь — оно смотрит в сторону носка. Шагните на ящик второй ногой, но не опускайте её на возвышенность — высоко поднимите колено.

Верните вторую ногу обратно на пол и повторите упражнение, не меняя ног.

Повторяйте упражнение в течение 1 минуты 20 секунд и затем смените ногу.

Отдых между упражнениями — 40 секунд.

Наклоны со штангой

Становитесь прямо, ноги на ширине плеч, возьмите штангу (вес подбирайте индивидуально) прямым средним хватом.

Опускайте штангу вниз до колена вдоль бёдер. Сохраняйте спину прямой, лопатки сведены. Взгляд направлен в пол.

Выполняйте упражнение 1 минуту 20 секунд.

Болгарский выпад на тумбе

Установите тумбу. Становитесь спиной к ней. Спина прямая, лопатки сведены. Стопы стоят точно под бёдрами.

Зацепитесь правой ногой за тумбу, так чтобы угол в колене был 90 градусов. Опуститесь точно вниз, чуть больше перенося вес тела на стоящую впереди ногу.

Бедро левой ноги должно быть параллельно полу, правое колено в нижней точке не касается пола. В левом колене в нижней точке должен образоваться угол 90 градусов.

Поднимитесь с пятки впереди стоящей ноги, не наклоняя корпус вперёд и не помогая отставленной назад ногой.

Выполняйте упражнение в течение 1 минуты 20 секунд на каждую ногу.

Диагональные выпады с гирей

Стойте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гирю и зафиксируйте на уровне груди.

Отведите левую ногу назад по диагонали и поставьте стопу на пол, правая нога согнута в колене (колено находится над стопой, а лучше над пяткой). Колено левой ноги едва касается пола.

Выполняйте упражнение 1 минуту 20 секунд, затем смените ногу.

Разведение ног с резиной

Ложитесь на пол, согните ноги. Наденьте резинку на ноги чуть выше колена. Поставьте стопы на пятки.

Положите руки на пол вдоль тела и оторвите ягодицы от пола, напрягите их.

Зафиксируйтесь в этом положении и начинайте разводить колени в комфортном темпе.

Выполняйте упражнение в течение 1 минуты 20 секунд.

Эти и другие упражнения входят в программу #HIITYourAss в фитнес-студии Five Concept Fitness. Благодарим студию за помощь в организации съёмки. Статьи по теме Как накачать идеальные ягодицы: 5 реально эффективных упражнений Как правильно приседать, чтобы накачать ягодицы Тренировка для ягодиц: 5 крутых упражнений, которые можно делать дома 4 мощных упражнения для ног и ягодиц

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