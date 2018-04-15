Чай для похудения: миф или реальность

Во всем виновата лень

Человек по своей природе ленив. Иногда она даже становится двигателем к прогрессу. Так, многие изобретения сильно упростили нашу жизнь: с появлением лифтов и эскалаторов больше не нужно подниматься по лестницам, тратить на это силы и калории (а зря!). EMS-тренировки пытаются заменить обычные — ваши мышцы сокращаются, а вы не прилагаете к этому никаких усилий. Как побочный результат — люди стали меньше двигаться, вкуснее есть. Отсюда и глобальная проблема с ожирением.

Питаться правильно, подсчитывая КБЖУ, — сложно и муторно, поэтому ученые и здесь нашли, как взломать систему. Как обещают нам красочные упаковки, следует просто выпить «волшебный» напиток, чай или кофе для похудения (да что угодно, лишь бы вы платили). Но, к сожалению, не все инновации полезны для здоровья, а многие и вовсе — маркетинговой ход и не более. Особую нишу здесь занимают чаи для похудения. Они делятся на несколько типов по принципу действия: мочегонные, слабительные, снижающие аппетит.

Мочегонные

Один из самых распространенных видов чаев, обладающих мочегонным действием — знаменитый мате. Он выводит лишнюю воду из организма, тонизирует, устраняет тяжесть в кишечнике. Такой чай бодрит не меньше кофе, но вот жир не сжигает. Если спустя несколько дней приема мате вы увидели меньшие цифры на весах — помните, что это вышла вода, а жирок все еще прячется в складках. Чрезмерно им увлекаться не стоит, иначе перегрузите почки и заработаете обезвоживание, оно вам надо?

Слабительные

Прежде чем покупать «чай для похудения» в магазине или аптеке, внимательно прочитайте его состав. Если в списке компонентов числится трава сенны, знайте — перед вами пример слабительного и диуретика.

Такой чай заваривают около 20 минут. Примерно еще через 20 минут после его приема вам захочется в туалет. Для тех, кто страдает запорами — это прекрасное решение. Слабительный чай можно принимать не чаще 1 раза в неделю, и уж никак нельзя заменять им обычный. Кроме обезвоживания, вымывания полезных веществ, рези в животе и частых побегов «припудрить» носик, такой чай вам не даст. Опять же, уменьшение в весе после чая — это потеря воды, как вы и сами уже поняли.

Снижающие аппетит

Видите на баночке, что в состав чая, снижающего аппетит, входят кукурузные рыльца, гартунья? Мы вас поздравляем — это один из наиболее безопасных вариантов чаев для похудения. Напиток притупляет чувство голода, и вы за один прием пищи съедаете меньше обычного.

Но все-таки!

— Без врача-диетолога самостоятельно и бесконтрольно фиточаи потреблять нельзя! Потому что часть трав действует как слабительное и диуретик, выводя электролиты из организма и нарушая водно-электролитный баланс.

— Без правильного питания ни один чай не подействует. Нет, сидеть исключительно на чае тоже нельзя.

— При покупке учитывайте эффект чая. Успокаивающие заваривайте в вечернее время, тонизирующие — с утра. Мы же не хотим клевать носом на рабочем месте, так еще и постоянно хотеть есть.

— Длительность приемов любых фиточаев — две недели максимум! А далее пойдут последствия, которые никак не связаны с лишними килограммами.

Подвох заключается еще и в том, что диета на фиточае всегда гипокалорийна. Вы сбрасываете не только жир, но и мышцы. А лишившись мышечной массы, есть риск набрать вес обратно еще быстрее. Гораздо проще сбалансировать питание и подобрать необходимые микроэлементы (например, магний, хром и селен), дефицит которых повышает тягу к сладенькому и импульсивным приемам пищи (в том числе и ночным атакам холодильника).