Готовимся к лету: как правильно ухаживать за кожей в теплое время года

Лето — это пора не только сменить теплую одежду на легкую, но и внести корректировки в систему ухода за кожей лица, отложив жирный крем до следующей зимы.

К сожалению, заботиться о коже лица в данный период времени мы не станем меньше, чем зимой — так как она постоянно подвергается агрессивному воздействию ультрафиолетовых лучей, а это приводит к ее сухости, потери упругости, пигментации, расширенным порам, преждевременному старению.

Крем с защитным фактором SPF 35 станет незаменимым элементом ежедневной защиты, а крем с защитным фактором SPF 50 подойдет в качестве экстренной защиты на пляже.

Что касается использования фруктов, ягод, овощей в качестве масок и тоников, я советую лучше все это употреблять внутрь — будет большая польза для организма. Напитайте себя изнутри! Исследования показывают, насколько важно употребление здоровой и сбалансированной пищи для нашей кожи. Если вспомнить строение кожи, то все, что мы будем наносить «с огорода», никуда не впитается и останется лежать на эпидермисе, что может вызвать обратный эффект в виде аллергической реакции.

На сегодняшний день есть на рынке продукция, которая предлагает сочетание проверенных этноботанических ингредиентов, используемых различными культурами и современной косметической наукой для создания средств, основанных на многовековом опыте. Формула каждого продукта включает в себя растительные ингредиенты, полученные из возобновляемых источников при помощи самых инновационных технологий ухода за кожей.

Эти ингредиенты используются в максимально очищенной и концентрированной форме для улучшения и восстановления здорового вида кожи.

12+ Этот возраст не нуждается в особом уходе, кожа и так гладкая, увлажненная и упругая. Достаточно просто удовлетворять базовые потребности кожи, такие как: очищение, тонизирование, питание и защита. При борьбе с угревой сыпью используйте очищающие средства, тоники и лосьоны, которые разработаны специально для очищения и успокаивания раздраженной кожи, регулирования уровня жирности и защиты от будущих высыпаний. Применение средств с содержанием спирта или мыла будут влиять на кожу губительно — в любом возрасте.

25+ К этому возрасту обновление кожи начинает снижаться, она тускнеет. Используйте средства для удаления грязи и мертвых клеток, такие как пенящие гели без содержания мыла и мягкие скрабы с периодичностью 2—3 раза в неделю. В этом возрасте очищающие скрабы и маски — залог сияющей кожи. В скрабах содержатся сотни крохотных абразивных частиц, которые удаляют ороговевшие клетки с поверхности кожи, подготавливая ее к последующему нанесению крема или маски. Раз в неделю применяйте увлажняющие и питательные маски. В летнее время всегда используйте крем с солнцезащитным фильтром с SPF 15 для защиты от воздействия вредных солнечных лучей.

35+ В данной категории выработка коллагена и эластина начинает падать ввиду естественных причин, можно заметить морщины и провисания, так как в коже уже нет такой упругости, как раньше. В уход советую ввести использование микродермабразии и поверхностных пилингов. Это позволит очистить кожу от мертвых клеток, придать здоровый вид, отполировать кожу и убрать мелкие морщинки. А также это опосредственно влияет на синтез коллагена и эластина. Рекомендую использовать постоянно под крем сыворотки и гели, которые рассчитаны на стимуляцию процессов, препятствующих старению кожи. Они обладают активными ингредиентами в больших количествах.

50+ В этом возрасте большой проблемой становится замедление выработки кожного сала в коже, поэтому она становится сухой. Также истончается слой подкожно-жировой клетчатки, из-за чего кожа становится более хрупкой. Кожа теряет свою упругость и эластичность. Наверное, вы замечали появление новых морщин, которые становятся глубже. Рекомендую применение высококонцентрированных средств, содержащих растительные экстракты, антиоксиданты, проколлагеновые пептиды. Эффект будет заметен после применения курса процедур. В данной возрастной категории рекомендуется активно использовать маски и пилинги.

Понимание основных принципов ежедневного ухода за кожей в сочетании со знаниями передовых средств для ухода за кожей и технологиями даст вам возможность иметь красивую кожу в любом возрасте. Очень важно самому не лениться и уделять внимание потребностям своей кожи, и тогда у вас будет более здоровая, свежая, гладкая и сияющая кожа долгие годы.

Декоративная косметика летом

Лето — это самое лучшее время года, чтобы быть естественной и стать обладательницей легкого, здорового загара. В этот период времени актуальным будет любой макияж, как яркий, так и нюдовый. Главное правило — это подбирать свои оттенки, подходящие под ваши естественные цвета кожи и волос.

Тональные средства с плотной текстурой следует исключить. При воздействии высокой температуры тон смешается с кожным салом и станет неравномерным, может начать скатываться. Выбирайте легкие тональные средства с защитным фактором SPF. Если есть необходимость в использовании пудры, то лучше брать легкие текстуры и наносить не на все лицо, а только на те участки, которые надо зафиксировать. Например, под глазами, где есть консилер. Ведь основная функция пудры — фиксация макияжа.

Тени выбирайте стойкие и высокопигментированные, чтобы цвет смотрелся ровно и насыщенно. Ведь лето — это пора ярких эмоций, а макияж — это аксессуар, который подбирается под одежду и настроение. Отдавайте предпочтение качественным продуктам, которые вас не подведут в жаркие летние дни.

Какой тушью пользоваться летом, существенной разницы нет, это может быть, как водостойкая, так и обычная тушь. Все будет зависеть от того, куда вы с ней идете и какой результат ожидаете. Если неподвижное веко у вас опущенное, то вероятность того, что тушь будет отпечатываться, велика. Это будет придавать неопрятность макияжу. Поэтому обращаете внимание при выборе туши на то, чтобы она была если не водостойкой, то хотя бы устойчивой.