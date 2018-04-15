Недосыпы и вода: чем грозят ночные походы в туалет

Нарушение сна в результате излишнего приема воды перед сном чревато многими неприятностями, от разбитости по утрам до болезней сердца. Об этом пишет Medical News Today.

Ученые указывают на последствия никтурии — нарушения мочеиспускания, когда более 40% суточной нормы мочи выделяется ночью. Если человек регулярно не высыпается из-за ночных походов в туалет, это грозит ухудшением памяти, потерей концентрации, резкими перепадами настроения, ощущением постоянной усталости. Более того, увеличивается риск ожирения, диабета, депрессии, болезней сердца.

Никтурия чаще свойственна пожилым людям, однако привычка пить воду на ночь может испортить жизнь в любом возрасте. И тут возникает вопрос: сколько и что пить в течение дня, чтобы не только не навредить себе, но и помочь организму выполнять свои функции.

Известно, что рекомендуется выпивать не меньше двух литров чистой негазированной воды в день. При этом не стоит вливать в себя воду насильно, лучше выпивать чуть больше, когда хочется пить.

Вода — универсальный помощник на все случаи жизни. Без нее не обойтись после физических нагрузок, душевных волнений или бурного застолья. Она поддерживает нормальный вес, улучшает настроение, стимулирует мозговую активность и предотвращает головные боли. И если обнаруживаются симптомы обезвоживания — сухость во рту и носу, шелушение кожи, потеря концентрации — количество выпиваемой воды нужно существенно увеличить.

Ученые также напоминают, что обезвоживанием чреваты длительное пребывание на солнце, повышенная физическая активность, диабет, диарея или рвота, потребление алкоголя, лихорадка при вирусных инфекциях. И предупреждают: обезвоживание смертельно опасно, если человек теряет более 10% воды, содержащейся в организме.

Ранее диетологи составили список наиболее полезных напитков. Помимо воды, в него вошли чай из мяты, зеленый чай, соевое молоко, нежирное молоко, томатный и апельсиновый соки, клюквенный морс, какао, горячий шоколад и сок ростков пшеницы витграсс.

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