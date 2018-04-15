Как избавиться от храпа?

Храп возникает чаще всего у людей, которые страдают избыточным весом, когда происходит нарушение иннервации мышц мягкого нёба. Оно провисает, закрывает дыхательные пути и появляется храп. Также храп может появиться у детей абсолютно любого возраста при нарушении носового дыхания. Самой распространённой причиной его являются аденоиды, также мешающие воздуху проходить по дыхательному тракту. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что храп довольно опасное состояние, так как во время сна с его помощью происходят значительные по длительности остановки дыхания, которые отрицательно влияют не только на состояние мозга, но и на трофику сердечной мышцы. Можно ли избавиться от храпа в детском возрасте? Конечно. Обратитесь к ЛОР-врачу, который назначит вашему ребёнку аденэктомию — удаление аденоидов, если они явились причиной. При неврологических проблемах мягкого нёба лечение должно проводиться у невролога. Методика 1. Для храпа взрослых существует несколько методик. Самая простая это не давать человеку спать на спине, так как во время сна в таком положении мягкое нёбо под действием силы тяжести опускается и прикрывает носоглотку. Методика 2. Другой способ — это тренировка мягкого нёба, а точнее мышцы, которая держит нёбо в тонусе. Если её потренировать, в ряде случаев можно избавиться от храпа. Методика 3. Несомненно, что существует хирургический метод. Мягкое нёбо, атоничное и растянутое, банально подрезают, отчего освобождается путь для нормальной циркуляции воздуха во время сна. Храп опасное и влекущее за собой серьёзные последствия состояние, поэтому оставлять его без внимания нельзя. Все методы, приведённые выше можно и нужно использовать в комбинациях. Единоличный метод действует довольно слабо. Кроме того, необходима обязательная коррекция избыточного веса и хронических заболеваний, присутствующих у пациента. Ранее эксперты рассказали об упражнениях для избавления от храпа.