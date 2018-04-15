Как вернуть форму после родов 

Сразу после родов у женщины столько забот о младенце, что на мысли о себе не остается времени. Тем не менее каждой матери хочется поскорее вернуть своему телу утраченные в последние месяцы стройность и гибкость, устранив нежелательные последствия родов — снижение мышечного тонуса и ослабления мускулатуры тазового дна. Когда начинать занятия. Как только ослабнут болезненные ощущения, можно выполнять легкие упражнения, тонизирующие проблемные области. Если делалось кесарево сечение, подождать придется чуть дольше. Эксперты рассказали сайту МедикФорум как привести фигуру в порядок. Начинайте с восстановления тонуса брюшного пресса. На первых порах просто напрягайте мышцы живота. Втягивайте его посильнее на выдохе, удерживайте в таком положении несколько секунд, а потом расслабляйтесь. После этого переходите собственно к качаниям пресса. Лежа на спине на жесткой поверхности, медленно приподнимайте верхнюю часть тела: поначалу только голову, а когда мышцы живота достаточно окрепнут, то и плечи. Как можно быстрее надо укрепить мышцы тазового дна. Они поддерживают мочевой пузырь, кишечник и матку, предупреждая недержание мочи. Лучшие упражнения для этого придумал гинеколог Арнольд Кегель. Чтобы делать их правильно, нужно ощущать напрягаемые мышцы. Для этого, когда мочитесь, старайтесь остановить текущую струю. Поняв, какое напряжение от вас требуется, практикуйте его по нескольку раз в день уже за пределами туалета. Сокращайте мышцы тазового дна на пару секунд 3-4 раза подряд. Постепенно увеличивайте длительность напряженного состояния до 10 секунд, доводя до 25 число повторов. Через несколько недель после родов старайтесь переходить к полноценной повседневной физкультуре, которая включает тонизирующие упражнения для подкачки пресса. Можете использовать для занятий младенца: поднимая его, вы не только отлично разрабатываете мускулатуру, но и укрепляете эмоциональные связи с малышом. Ходьба — хороший способ постепенно перейти к более напряженным аэробическим нагрузкам, которых в первые недели лучше избегать. Если роды были нормальными, более или менее стандартные кардиотренировки обычно начинают через 1,5—2,5 месяца. Если делалось кесарево сечение, операционная рана должна заживать не менее 10 недель. Ранее стало известно, как похудела после родов Миранда Керр.