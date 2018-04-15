Ещё
Как вернуть форму после родов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как вернуть форму после родов 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Сразу после родов у женщины столько забот о младенце, что на мысли о себе не остается времени. Тем не менее каждой матери хочется поскорее вернуть своему телу утраченные в последние месяцы стройность и гибкость, устранив нежелательные последствия родов — снижение мышечного тонуса и ослабления мускулатуры тазового дна. Когда начинать занятия. Как только ослабнут болезненные ощущения, можно выполнять легкие упражнения, тонизирующие проблемные области. Если делалось кесарево сечение, подождать придется чуть дольше. Эксперты рассказали сайту МедикФорум как привести фигуру в порядок. Начинайте с восстановления тонуса брюшного пресса. На первых порах просто напрягайте мышцы живота. Втягивайте его посильнее на выдохе, удерживайте в таком положении несколько секунд, а потом расслабляйтесь. После этого переходите собственно к качаниям пресса. Лежа на спине на жесткой поверхности, медленно приподнимайте верхнюю часть тела: поначалу только голову, а когда мышцы живота достаточно окрепнут, то и плечи. Как можно быстрее надо укрепить мышцы тазового дна. Они поддерживают мочевой пузырь, кишечник и матку, предупреждая недержание мочи. Лучшие упражнения для этого придумал гинеколог Арнольд Кегель. Чтобы делать их правильно, нужно ощущать напрягаемые мышцы. Для этого, когда мочитесь, старайтесь остановить текущую струю. Поняв, какое напряжение от вас требуется, практикуйте его по нескольку раз в день уже за пределами туалета. Сокращайте мышцы тазового дна на пару секунд 3-4 раза подряд. Постепенно увеличивайте длительность напряженного состояния до 10 секунд, доводя до 25 число повторов. Через несколько недель после родов старайтесь переходить к полноценной повседневной физкультуре, которая включает тонизирующие упражнения для подкачки пресса. Можете использовать для занятий младенца: поднимая его, вы не только отлично разрабатываете мускулатуру, но и укрепляете эмоциональные связи с малышом. Ходьба — хороший способ постепенно перейти к более напряженным аэробическим нагрузкам, которых в первые недели лучше избегать. Если роды были нормальными, более или менее стандартные кардиотренировки обычно начинают через 1,5—2,5 месяца. Если делалось кесарево сечение, операционная рана должна заживать не менее 10 недель. Ранее стало известно, как похудела после родов Миранда Керр.
МедикФорум: последние новости
5 самых главных и вредных мифов о диетах Ученые узнали, какие люди не толстеют Как избавиться от храпа?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова рассказала, какой Басков в постели33
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья58
Волочкова снялась голой на пляже199
7 вещей, которые нужно держать в секрете9
Фирма с голыми уборщицами не нанимает молоденьких
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение