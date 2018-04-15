Ровный цвет лица. Как использовать корректор и консилер

Идеальной кожей лица может похвастаться только ребенок. А ведь так хочется, чтобы такая красивая гладкая кожа оставалась всю жизнь. К сожалению, внешние факторы и наше питание сказывается на состоянии кожи, цвет лица и состояние кожи меняется с возрастом. Но, с помощью косметики мы можем сделать себе идеально ровный цвет лица, скрыть все наши недостатки. Эксперты рассказали сайту МедикФорум как маскировать дефекты кожи. Консилеры бывают разного цвета и разной текстуры. Идеальный тон консилера должен быть на полтона светлее вашей кожи, если вы используете и тональный крем, то цвет консилера можно выбрать даже на тон светлее. Если же вы в погоне за маскировкой темных кругов под глазами приобретете себе консилер посветлее, то область глаз вы осветлите слишком сильно и это будет выглядеть неестественно и только привлечет внимание. Твердые консилеры или в виде карандашей используются для точечной маскировки. В область глаз такие консилеры наносить довольно сложно, поэтому для маскировки темных кругов выбирайте консилер кремовой текстуры, как тональный крем. Твердые консилеры не подходят женщинам с сухой кожей, т.к. они не замаскируют проблемный участок. Для сухой кожи следует выбирать увлажняющие консилеры. Консилер-пудра не используется для достижения идеального ровного цвета, т.к. она собирается в мелких морщинках и такая корректировка будет заметна окружающим. Стоит учитывать и тот факт, что цвет консилера зависит и от времени года, т.к. летом кожа загорает и консилер потребуется на тон темнее. Когда стоит воспользоваться консилером: •Для устранения темных кругов под глазами •Для маскировки прыщичков •Если есть покраснения на коже лица, например, у крыльев носа, между бровями. Для маскировки прыщей используется сухой консилер. Консилер необходимо тщательно растушевать кончиком пальца. Для маскировки покраснений на лице используется желтый консилер, поверх которого наносится тональная основа для выравнивания цвета кожи. Для женщин со смуглой кожей подойдет консилер золотисто-оранжевого цвета. Для женщин со светлой кожей лучше выбирать желтый консилер. Хорошей основой является ВВ-кремы. Они ровно ложатся, хорошо впитываются и увлажняют кожу. Его нужно подбирать под тип кожи, но в большей степени они подходят для сухой кожи. А вот жирной и комбинированной подходит минеральная пудра. При помощи специальной кисти она ложится идеально ровно и кожа выглядит матовой в течение всего дня. Минералы, содержащиеся в пудре, препятствуют размножению бактерий, чем улучшают внешний вид кожи. Ранее эксперты рассказали, как пользоваться консилером.