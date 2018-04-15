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Пагубное влияние стресса на здоровье
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Пагубное влияние стресса на здоровье 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Сегодня стресс — это мировая проблема. Мы настолько привыкли к стрессу в повседневной жизни, что не замечаем его влияние. Это и нагрузки транспорта (перелёты, переезды и так далее), и бытовые проблемы (скандалы в семье, чрезмерное общение с людьми по работе и тому подобные вещи), которые вызывают у человека проявление различных эмоций. Эксперты рассказали сайту МедикФорум все о стрессе и влиянии его на организм. Это значительная трата жизненных сил — естественно, человек чувствует усталость. У многих пациентов наблюдается синдром хронической усталости: пришёл на работу или в школу — и через 2 часа уже устал. Домой пришёл — и никого видеть уже не хочется. А к чему это приводит? Только агрессия и разные негативные проявления эмоций. Любой стресс в организме приводит к колоссальному выбросу гормонов стресса, которые вырабатываются надпочечниками. Откуда у всех морщины? А это стресс. Нервы, которые обеспечивают сокращение мышц, сокращаются и не расправляются. Косметологи предлагают нам омоложение с помощью уколов. Они вводят вещества, блокирующие нервный импульс, но препараты эти токсичны для организма. Морщины расправляются на какое-то время, но потом ещё с большей видимостью проявляются снова. Конечно, это не решение проблем. Любая проблема позвоночника — сколиозы, остеохондрозы и так далее — всё это проблемы стресса. Или бывает лицо перекошено. Это всё тот же стресс. Учёные здесь разводят руками. Фармакологические препараты нельзя пить всю жизнь. И что же тогда делать, спросите Вы? А просто надо научить человека по-другому относиться к жизни. Ко всему, что его окружает. Сам человек в состоянии справиться с ситуациями, которые окружают его всю жизнь, если он станет мудрым. Для этого надо только захотеть и помощников у Вас найдётся много — опытные псхологи-кинезиологи, духовные практики в школах, книги. Всего этого у нас достаточно сегодня. Надо просто захотеть быть всегда молодыми и здоровыми. Ранее психологи рассказали о влиянии соцсетей на психику.
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