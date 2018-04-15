Простые и полезные упражнения на растяжку от райдера Алины Балашовой

Берём на вооружение приёмы прорайдеров.

Пренебрежение разминкой перед занятием спортом — вещь довольно опасная. Даже самая непродолжительная растяжка способна подготовить тело к предстоящей нагрузке. Во время утренней тренировки на Quiksilver New Star Camp мы встретились с прорайдером, блоггером и потрясающей Roxy girl Алиной Балашовой.

В нашей подборке вы найдёте несколько несложных базовых упражнений для разминки, которые разогреют мышцы и подготовят суставы и связки к катанию в горах. Помните, что регулярная разминка значительно снижает риск получения травм.

Растяжка для шеи Растяжка плечевого сустава

Альтернативное упражнение на растяжку плечевого сустава

Упражнение для растяжки квадрицепсов

Растяжка лёжа на спине