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Простые и полезные упражнения на растяжку от райдера Алины Балашовой
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Простые и полезные упражнения на растяжку от райдера Алины Балашовой 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Берём на вооружение приёмы прорайдеров.
Пренебрежение разминкой перед занятием спортом — вещь довольно опасная. Даже самая непродолжительная растяжка способна подготовить тело к предстоящей нагрузке. Во время утренней тренировки на Quiksilver New Star Camp мы встретились с прорайдером, блоггером и потрясающей Roxy girl Алиной Балашовой.
В нашей подборке вы найдёте несколько несложных базовых упражнений для разминки, которые разогреют мышцы и подготовят суставы и связки к катанию в горах. Помните, что регулярная разминка значительно снижает риск получения травм.
Растяжка для шеи  Растяжка плечевого сустава
Альтернативное упражнение на растяжку плечевого сустава
Упражнение для растяжки квадрицепсов
Растяжка лёжа на спине
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