Quiksilver New Star Camp-2018. Как это было?

Море снега, сноуборд, лыжи, мотоциклы, йога, купальники и вечеринки до самого утра — это было очень жарко!

В жизни каждого человека есть такие события, о которых онпотом постоянно вспоминает и рассказывает в конце концов внукам. Фестиваль Quiksilver New Star Camp — тот самый случай. Ты не просто его вспоминаешь, ты говоришь о нём всем друзьям, мечтаешь повторить и с нетерпением ждёшь следующего года, пока пересматриваешь фотографии в «Инстаграме» и смотришь видео.

Попав сюда однажды, ты уже не захочешь пропускать это событие. Каждый год New Star Camp становится всё круче и круче, планка поднимается до небес и уходит в космос. В этом году фестиваль посетило 5 тыс. человек, что делает его не просто самым масштабным в России, но и одним из самых крупных в мире! Фестиваль условно можно разделить на три части — катание на горе, обучение и музыка. Вместе они создают уникальное событие, которое объединяет вокруг себя тысячи людей. Так как же прошёл кемп в этом году? Давайте вспоминать!

Сердце лагеря — сноупарк, который постоянно был наполнен райдерами, заряженными на исполнение своих лучших трюков. И зрителями, отдыхающие в внизу парка под драйвовые сеты от модных диджеев. Специально для фестиваля был построен самый большой парк в России. Ратраки и 30 профессионалов днём и ночью трудились для того, чтобы все фигуры были в идеальном состояние. Профессионал или любитель, сноубордист или лыжник, мастер или новичок — неважно, парк понравился абсолютно всем участникам. Мощный биг-эйр для профиков, которые просто уничтожали его своими трюками. Джиберы попали в сноу-рай, ведь количество рейлов и фигур перевалило за три десятка, а их разнообразие не оставило никого равнодушным. Две линии с кикерами разной сложности для стайловых трюков или просто отработки первых прыжков.

Каждый день в парке проходили соревнования, принять участие в которых мог любой желающий. Джиберы смогли также попробовать свои силы в контесте JBL Push The Button. А в соревнованиях Efes Ollie Contest удалось выяснить у кого же на горе самое высокое олли. Для любителей погонять прошли гонки по параллельному слалому Speedtest Race от МегаФона. Это было очень жаркое зрелище с бескомпромиссной борьбой, в котором приняли участие более 80 человек. Так смогли выяснить, кто же на фестивале самый быстрый.

Ставший уже классическим контест Red Bull Roll the Dice позволил определить самых стабильных райдеров, как среди сноубордистов, так и среди лыжников. Огромные игральные кости указывали на трюки, которые райдеры должны были повторять. Это позволяет уровнять шансы новичков и профессионалов, когда на первое место выходит качество, стиль и стабильность.

Toyota провела финал соревнований Road Show по джибингу. В перерывах между заездами зрителей удивляли своими трюками мотофристайлисты из команды FMX 13. На высоте 1600 метров над уровнем моря, в горах, в Сочи. Мотоциклисты под предводительством самого знаменитого райдера в России Алексея Колесникова на огромном трамплине под взглядом нескольких тысяч зрителей показали, что такое бэкфлип и родео.

В соревнованиях принимали участие как профессиональные райдеры, так и новички, катающие второй или третий сезон. В лагерь приезжает огромное количество прорайдеров со всего мира, и они с огромным удовольствием делятся своим опытом и помогают начинающим. Прогресс возможен тогда, когда рядом есть кто-то сильнее тебя. На фестивале своя уникальная атмосфера, которая объединяет людей, любящих активный образ жизни и хорошую музыку.

Среди гостей фестиваля были участники последней Олимпиады, знаменитые прорайдеры и экстрималы со всего мира. Все они принимали участие в соревнованиях, давали лекции, вели мастер-классы и просто тусовались, как и все посетители кемпа. Отец российского джиббинга Денис «Бонус» Леонтьев, маунтинбайкер Павел «Вишневый» Алехин, FMX-райдер Алексей Колесников, мотогонщица Анастасия Нифонтова , райдеры Влад Хадарин и Соня Фёдорова, Финн Билоус из Ново Зеландии и многие другие. Рядом с такими ребятами даже те кто не собирался кататься вставали на доску.

Фестиваль — это отличная возможность узнать и попробовать для себя что-то новое, например кататься на сноуборде, «бомбануть» на длинном рейле или опробовать новый трюк. Школы Quiksilver Go Snowboard и Quiksilver Go Ski предложили целый ряд оюучающих програм как для лыжников, так и для бордеров. Принять участие мог любой желающий. А известные прорайдеры вели свои мастер-классы. Ещё вчера ты видел своего кумира по телевизору на Олимпиаде, а сегодня он показывает тебе, как правильно сделать indy 720. Такое возможно только на фестивале!

На этом познавательные мероприятия не заканчивались. Почти каждый вечер любой участник фестиваля мог посетить лекцию или кинопоказ на арт-площадке «Flacon 1170». Секреты и ноухау из мира спортивной фотографии, советы от известных спортсменов, фишки и примочки от знаменитых диджеев, курс действий при попадании в лавину — всё это и многое другое можно было узнать на фестивале.

Когда так много людей заряженных одной идеей хорошо провести время собираются вместе — начинает творится настоящая магия. Красивые и умные девушки, спортивные и улыбчивые парни, большие семьи и загадочные одиночки — на кемпе найдётся место всем. Здороваться и говорить «привет» каждому, кого встретишь, входит в привычку с первого дня. У тебя появляется ощущение, что все вокруг твои дальние знакомые, с которыми ты уже где-то пересекался.

Каждый день утром перед катанием на фестивале проходили групповые занятия йогой от студии Yoga Method. Это отличный заряд бодрости на целый день и просто успокаивающее время провождения. Ну а после целого дня на горе вечером можно также позаниматься йогой или сходить на фитнес-тренировки от школы идеального тела #SEKTA. Позанимался днём — значит можешь отдохнуть ночью, и под отдыхом мы точно не подразумеваем сон.

Важнейшим составляющим фестиваля Quiksilver New Star Camp является музыка. Она звучит тут везде, просто везде. В сноупарке на высоте 1600 метров с девяти утра и до вечера каждый день сменялись диджеи возле мега-комфортной чилл-аут зоны. Как насчёт того, чтобы провести зарядку с Иваном Дорном ? Легко, ведь это кемп!

Ночью всех участников ждал танцпол Sky Club. Каждый день — новая звезда. Диджей Z-Trip из Америки, который прославился благодаря своему мастерству мэшапа, сыграл убойнейший сет. DJ ESKEI83 полюбился участникам ещё по прошлому кемпу, и в этом году просто взорвал танцпол. Мастера хип-хопа Afu-Ra и Jeru the Damaja раскачивали на людей на тусовке в честь запуска новой модели DC Shoes Meridian. Британский грайм-исполнитель Riko Dan показал, что такое настоящий речетатив. JBL подарил всем участникам вечеринку вечеринка #ГОРЫЗВУКА с командой UPPERCUTS DJs.

Для истинных любителей электро-музыки каждй день встречала гостей веранда Miller Apres-Ski возле горы. Также в Sky Club работал засекреченный танцпол, где разрывали известнейшие хаус-диджеи Sanchez, Sapunov, Max Aplin и DJ Nagiev. Горы, закаты, танцпол и музыка до самого утра — повторить!

После фестиваля, уезжая домой, начинаешь сразу думать о следующем Quiksilver New Star Camp. В 2019 году он отметит свой первый юбилей, ему будет ровно 10 лет. На девятом кемпе планка была поднята очень высоко. Но у организаторов всегда полно новых идей и сюрпризов. Лучший фестиваль в горах с каждым годом становится всё круче и масштабнее. Вы ведь не хотите такое пропустить?