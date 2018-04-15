От бедра: 5 упражнений для идеальных ног от звезд

О круглая внутренняя поверхность бедра сначала стала фишкой моделей Victoria's Secret, потом — магнитом для подписчиков в Instagram и популярным запросом в фитнес-клубах. Как накачать заветную tigh gap в домашних условиях? Разбираемся вместе с фитнес-бикини Кристиной Кукушкиной.

Неплохой сет на комплексную проработку ваших ног. Мощный акцент идет на квадрицепс (переднюю поверхность бедра). Рекомендую обратить внимание на ноги тренера — повторяйте этот сет, если хотите добиться похожего рельефа.

Предупреждаю сразу — к прыжкам нужно подходить с осторожностью: несоблюдение техники ведет к травмам.

Подумайте, как вы относитесь к накачанным бедрам, — если это не для вас, переходите к следующим сетам.

Приседания с широкой постановкой ног — одно из лучших упражнений на проработку внутренней поверхности бедра. Мой совет — не разгибайте ноги до конца, когда вы встаете, иначе нагрузка пойдет не на ваши мышцы, а на коленный сустав. Вы можете этого не почувствовать, занимаясь без утяжелителей, но правильные привычки нужно формировать с самого начала!

Остальные упражнения сета эффективны, но не так точно «бьют в цель». Единственная погрешность тренера — когда она стоит в статичном положении боком на одной руке. Таким образом, вы напряжете косые мышцы живота — когда они накачиваются, талия становится шире.

О том, как накачать идеальный пресс, я рассказывала здесь.

Замечательный комплекс! Вы не только сокращаете мышцы, но и хорошенько их растягиваете. Для усиленного эффекта добавьте «пружинистые» движения при приседаниях.

Прыжки с широкой постановкой ног будут работать над внутренней поверхностью и над самим бедром. Если вы будете приседать глубже — подключите и мышцы ягодиц. Внимательно следите за техникой: ваши колени не должны заходить за носки, носки должны стоять по направлению коленей, спину держим ровно и не выводим вперед. После прыжка важно мягко приземляться на носки, а не на пятки — так вы избежите нагрузки на суставы.

Комплекс для продвинутых! В каждом упражнении работают несколько групп мышц — такой подход расходует энергию активнее и повышает вашу выносливость. Тонус мышц улучшается с каждым подходом.

Интенсивный жиросжигающий сет. Выпады и прыжки отлично укрепляют мышцы ног, но помните о технике! На видео девушка совершает распространенную ошибку, которая ведет к болям в коленях. Выводить колени за носок в прыжках из приседа — грубое нарушение.