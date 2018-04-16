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11 ночных косметических средств для лица, которые работают безотказно
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11 ночных косметических средств для лица, которые работают безотказно 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
К выбору ночного крема для лица нужно подходить с такой же серьезностью, как и к выбору дневного средства для ухода за кожей, если не большей тщательностью. Ночью происходит интенсивное восстановление кожи, когда наш организм начинает усиленно производить новые клетки. Ночной крем — отличный помощник для полноценной регенерации.11 ночных косметических средств для лица, которые работают безотказноВся прелесть ночных кремов в том, что в них содержатся
вещества, которые помогают ускорить регенерацию клеток. Ретинол улучшает тон  кожи, её текстуру, и помогает выровнять цвет лица. Гликолевая кислота отвечает
за удаление омертвевших клеток, очищает кожу и делает её более гладкой.
Гиалуроновая кислота увлажняет кожу, разглаживая морщины. Однако следует
помнить, что все названные компоненты будут неуместны для дневного
использования. Они усиливают воздействие солнечных лучей, что может привести к  появлению пигментных пятен и покраснению.
Актриса Бриджит Бардо на вопрос о своей красоте отвечала, что главное — никогда
не путать баночки с ночными и дневными кремами. Это действительно так, все  полезные компоненты ночных кремов могут обернуться против вас в дневное время
суток, а дневной крем окажется совершенно не эффективен, если вы нанесете его  на ночь.
Существует миф, что ночные крема препятствуют насыщению кожи
кислородом. Это не так, бьюти-индустрия в курсе, что наша кожа должна дышать 24  часа в сутки. Поэтому ночные крема не мешают, а наоборот помогают коже
поглощать кислород и нужные вещества. Чтобы избежать отеков после использования
ночного крема, тщательно очищайте кожу перед сном и наносите средство за 30  минут до сна, чтобы дать ему возможность впитаться в кожу. 1. BOBBI BROWN — интенсивно увлажняющий ночной крем 2. ERBORIAN — женбшень, восстанавливающий ночной крем 3. EVIDENS — восстанавливающая ночная гель-маска 4. ERBORIAN — юзу сорбет, увлажняющий ночной крем 5. DARPHIN — восстанавливающий ночной крем 6. KORA — ночной регенерирующий крем 7. RETINOL — восстанавливающий антивозрастной крем 8. CLARINS — регенерирующий ночной крем 9. DR. JART+ восстанавливающая ночная крем-маска 10. DERMALOGICA — восстанавливающий ночной крем 11. INSIUM — ночной крем для лица
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