Программируем здоровый образ жизни по генам

Наука не стоит на месте, не исключено, что через пару десятков лет мы победим старость и найдем способ устранить все изъяны нашей внешности, не прибегая к пластической хирургии. Ну а пока первым шагом к этой утопии станет раскрытие своих генетических секретов. Разбираем с нашим экспертом, на что способны современные тесты ДНК.

Остановить старость

В твоих генах еще с самого рождения заложены главные аспекты будущего старения. Генетическое тестирование может оценить, например, склонность к раннему образованию морщин, определяющуюся молекулярными особенностями структуры специальных белков, от которых во многом и зависит скорость старения кожи.

Также тест позволяет узнать, насколько кожа склонна к фотостарению. Для этого оцениваются изменения в гене, который вовлечен в процесс клеточного метаболизма (выведения из кожи продуктов обмена). Пока что определить точное время начала возрастных изменений в коже генетический тест не способен, ведь на эти процессы также влияют образ жизни, вредные привычки и экология.

Однако не важно, насколько хорошая генетика заложена в нас с рождения, если ты не будешь поддерживать ее здоровым образом жизни, едва ли она станет решающим фактором на пути к красоте и молодости.

Получить идеальное тело

Генетические тесты позволяют оценить, например, некоторые особенности силовых качеств и выносливости, индивидуальной скорости восстановления после физических нагрузок, предрасположенности к травмам связочного аппарата или склонность к медленному восстановлению после физических нагрузок. Это очень полезно для составления плана тренировок или коррекции существующей программы: так человек получает персонализированные рекомендации по занятию любимым спортом, которые помогут ему сделать тренировки безопасными для здоровья и свести к минимуму все негативные последствия в будущем.

Это совсем не секрет, что мы есть то, что едим. А неправильное питание в первую очередь отражается на нашей фигуре. Генетический тест определяет ряд ключевых особенностей так называемого пищевого поведения, которые можно и нужно учитывать, если стоит задача избавиться от лишних килограммов. Например, генетически заложены такие особенности, как сильная тяга к сладкому из-за нарушения ощущения сладкого вкуса или стремление есть сладкое из-за особенностей строения транспортного переносчика глюкозы. А склонность к частым перекусам или постоянное переедание обусловлено медленной работой сигнальных систем, отвечающих за чувство голода.

Отрастить длинные волосы

Особенности ДНК определяют даже то, как фазы жизни волоса (анаген, кетоген и телоген) протекают и сменяют друг друга. От того, сколько длятся эти фазы, и зависит максимальная длина волос. Склонность к выпадению волос или облысению имеет генетический компонент, но в большей степени зависит от факторов внешней среды, образа жизни и индивидуальных особенностей обмена веществ, то же самое относится и к перхоти. Хотя выявить конкретные мутации, которые определили бы, что человек точно облысеет или будет всю жизнь бороться с перхотью, пока не представляется возможным, зато можно сушественно облегчить работу трихологам и дерматологам и ускорить процесс лечения этих недугов. А это уже половина решения проблемы, не правда ли?

Забота о здоровье

Генетические тесты — это не только про красоту. Они дают возможность определить, являешься ли ты носителем генов 283 (!) наследственных заболеваний, которые могут перейти и к твоим детям. Зная все возможные риски, предотвратить самое худшее развитие событий ты можешь уже сейчас.